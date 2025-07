Estiu calorós: Un de cada quatre infants, a Catalunya, viu en llars que no poden refrescar la casa

Un ventilador (Unsplash)

El 25,3% dels nens i nenes, a Catalunya, no disposen de prou recursos per a fer front a la calor de l’estiu, segons l’Enquesta de Condicions de Vida. Això es tradueix en el fet que un de cada quatre infants, quan hi ha onades de calor, es troba sense recursos per a refrescar casa seva i afrontar les altes temperatures. Fa pocs dies, en la primera onada de calor d’aquest estiu, diverses contrades catalanes van arribar als 40 °C i havent de patir nits tropicals al litoral.

“Això ja és la nostra nova normalitat; aquesta calor extrema evidència, un cop més, la necessitat d’actuar per a mitigar els efectes de la crisi climàtica i, especialment, en la infància més vulnerable”, explica Ona Lorda, responsable de polítiques d’infància de Save the Children a Catalunya.

El Meteocat també alerta que no només s’està en plena onada de calor terrestre sinó que la temperatura del mar Mediterrani occidental està molt per sobre de la mitjana climàtica per aquestes dates. I avisa: el canvi climàtic ha fet que les onades de calor marines siguin més freqüents, més intenses i durin més.

Save the Children, en la seva segona edició de l’informe Néixer en un món en crisi climàtica, advertia que el 96% de la infància catalana patirà almenys un fenomen climàtic extrem a l’any, com onades de calor, crescudes de rius o sequeres. “La infància que viu en famílies amb dificultats econòmiques és la més afectada per les conseqüències de la crisi climàtica. Les seves condicions materials, com l’adequació dels habitatges, les fan especialment vulnerables a les onades de calor”, apunta Lorda. “A més, la calor afecta el seu descans, la qualitat de l’oci, agreujant els riscos que ja tenen en termes de salut”, conclou.

Arreu de l’Estat espanyol, l’anàlisi de l’Enquesta de Condicions de Vida assenyala que les llars d’Andalusia, les Canàries i la Comunitat Valenciana són les que presenten més problemes per a refrescar casa seva. La pobresa energètica impedeix a moltes famílies mantenir la casa seva a una temperatura adequada. A això s’hi afegeix que el parc d’habitatges està especialment envellit als barris de rendes baixes, amb edificis energèticament poc eficients.





La necessitat d’un compromís per la infància

Davant d’aquesta situació, l’entitat fa una crida per a activar polítiques públiques de mitigació i adaptació dels espais on viuen i es desenvolupen els infants. “La nostra proposta implica implementar plans d’adequació climàtica d’habitatges i edificis, sense que això repercuteixi en les rendes de lloguer”, assegura Lorda.

L’organització té clar que per a protegir la infància de la calor extrema, a més de millorar l’eficiència energètica dels habitatges, cal garantir que les ajudes arribin a les famílies amb nens i nenes. “És fonamental reformar el bo social, unificant descomptes i facilitant el seu accés mitjançant tràmits més simples”, conclou.





