Estimada Mirta, de Maria Escalas

Títol: Estimada Mirta

Autor/a: Maria Escalas i Bernat

Pàgines: 464

Editorial: Amsterdam Llibres

Sinopsi:

Amors prohibits, la revolta per la llibertat, el remordiment d’un home envellit: una novel·la ambiciosa i apassionant sobre una nissaga de mallorquins establerts a l’Argentina convulsa del segle XX. Buenos Aires, 1947. En Francisco desembarca del vaixell que l’ha dut fins al continent inabastable. Amb a penes setze anys, encara està plorós d’haver deixat enrere la família i l’estimada Mallorca per provar sort a l’altra banda de l’Atlàntic. Comença com a aprenent a la fàbrica del pròsper empresari don Gaspar, on no deixa passar l’oportunitat d’ascendir i facilitar l’establiment de la resta de la seva família a Buenos Aires. Però a l’Argentina tumultuosa de mitjan segle XX, els dolços privilegis de l’ascens social es paguen amb un alt cost que en Francisco no pot imaginar. Poderosa i increïblement atmosfèrica, Estimada Mirta reuneix els ingredients de les grans nissagues familiars: l’amor i l’engany, la lluita pel poder, la força dels llaços de la sang i la llosa d’un passat imperdonable. Amb la seva tercera novel·la, Maria Escalas fa gala d’una maduresa literària portentosa i es consagra com una autora imprescindible de la narrativa contemporània en català. «La vida l’entenem mirant enrere, però la vivim mirant endavant.»

Autor/a

Maria Escalas (Mallorca, 1963) és música professional, toca l’oboè i és professora de piano. Actualment fa classes de música en un institut de Mataró. La seva primera obra va ser “Abans que el teu record torni cendra”

Font: lacasadellibro