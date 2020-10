Estevez va en ascens en la seva preparació

Maeva Estevez, de l’equip de boardercross de la FAE, ha tancat aquesta setmana uns dies de preparació a l’Stelvio. L’estació italiana està sent un referent aquesta pretemporada, i Estevez ho ha aprofitat per seguir sumant tant quilòmetres de neu com treball de tècnica. L’andorrana va estar en l’Stelvio una primera setmana, després va marxar, per tornar novament aquesta setmana passada completa.

El primer dia d’aquesta setmana el temps no va acompanyar. Després ja van fer directament sessió de boarder, perquè la setmana anterior que va ser a l’Stelvio ja havia combinat boarder amb traçat de gegant. Aquesta setmana ja va ser boarder i una mica de pista, amb treball de base, corregint posicions i progressant cada dia donant una mica més de ritme. L’andorrana assegura que està tenint bones sensacions i que sent que va ràpid al boarder. L’estada ha estat molt positiva.

Les dues pròximes setmanes, Estevez té descans, tot i que sense deixar de banda el treball més físic, per fer front a la tercera setmana una altra estada, en aquesta ocasió a Les Deux Alpes (França), per continuar amb la preparació durant cinc dies de boarder i gegant.

Aquest passat estiu Estevez ha estat entrenant a França en sec, a més de la neu a Les Deux Alpes, a l’indoor d’Amneville i a l’Stelvio.

Maeva Estevez, rider: “He tingut molt bones sensacions, hem estat treballant sobretot la base, entrenant els meus punts dèbils en un boardercross, sobretot en les sortides. Al final hem tret molt bona feina, he tingut una bona progressió i les sensacions, la veritat, han sigut boníssimes. Ara toquen dues setmanes de descans, i tornem a la neu a Deux Alpes per un bloc més de treball en boarder”.