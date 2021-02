Estevez se situa segona de la general de la Copa d’Europa en pujar al podi a Reiteralm

La Copa d’Europa de boardercross té una doble cita a Reiteralm (Àustria), i a la primera, disputada avui, Maeva Estevez ha estat segona. D’aquesta manera, l’andorrana se situa segona de la general de la Copa d’Europa.

Maeva Estevez ha tornat a pujar al podi, per tercera vegada consecutiva, a la Copa d’Europa. L’andorrana ha estat segona per darrera de la francesa Margaux Herpin, que és la líder de la general, i per davant de la txeca Sara Strnadova, tercera, i l’holandesa Poll Nienke, quarta.

La qualificació de l’andorrana no ha estat bona, amb l’andorrana massa passiva i sense anar a l’atac, la qual cosa s’ha notat en la qualificació, on ha acabat 10a. “No era una mala quali”, ha explicat Estevez, “però podia haver estat més endavant”.

A quarts de final, l’andorrana ha fet una molt mala sortida, situant-se tercera. Al primer peralt seguia tercera, però al segon ha aconseguit fer una molt bona línia que l’hi ha permès agafar molta velocitat, posicionant-se segona a la sortida. Anava en aquesta posició amb velocitat i amb paciència, i finalment li ha anat bé perquè a l’últim peralt s’ha posat primera.

A semifinals, Estevez ha fet una bona sortida que l’ha deixat primera. L’andorrana s’ha carregat de confiança per això i ha aconseguit mantenir la posició fins el final.

A la final, la rider de la FAE tenia “el nervi de que podia fer les coses bé”, segons ha explicat. La cursa ha estat molt disputada, amb Margaux Herpin, companya d’equip d’Estevez, en primera posició, tot i que l’andorrana anava guanyant-li terreny, tot i que el fet de ser “massa pacient” li ha impedit avançar-la. “Ella ha fet la seva carrera i em tancava les línies, lògicament, perquè no la passés”, ha explicat Estevez, que ha arribat segona a baix del tot.

Segona de la general

Amb aquest resultat, Estevez se situa segona de la classificació general provisional de la Copa d’Europa de boardercross, amb 330 punts, mentre que és líder la francesa Margaux Herpin, amb 379. Tercera és la italiana Caterina Carpano, amb 290 punts.

Estevez arribava a aquesta cita després d’haver guanyat l’última cita europea, a Chiesa in Valmalenco, on també va assolir el tercer lloc el dia d’abans. Amb aquest doble podi aconseguit el passat 12 i 13 de febrer, l’andorrana es va situar entre les millors d’Europa. Abans, ja havia estat 4a a Isola 2000, el passat 3 de febrer. Les altres dues curses de la Copa d’Europa d’aquesta temporada es van saldar amb una 11a i una 15a posició, les dues curses també a Isola 2000 els passats 30 i 31 de gener.

Maeva Estevez, rider: “Avui una altra Copa d’Europa i una altra final. Porto quatre Copes d’Europa seguides arribant a la final. Estic molt contenta. Avui tot ha anat bé, menys la quali, on m’ha faltat donar més ganes i m’he ficat 10ª. Després a quarts de final ho he donat tot, no he sortit bé però he aconseguit arribar primera. A semifinals molt millor, he aconseguit una bona sortida i ficar-me primera i fer totes les bones línies, i això ha pagat i he estat primera fins a baix. A la final tenia moltes ganes i alhora molts nervis, però m’ho he cregut i he sortit mitjanament bé, i al final les coses han acabat per sortir molt bé i he estat segona. Estic molt contenta. Ara a per més, demà, i encara queden tres curses més, així que a tope”.