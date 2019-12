Maeva Estévez ha estat els dos últims dies disputant la Copa d’Europa de boardercross d’Isola 2000. La surfista de neu andorrana ha assolit la 4ª posició en la cursa d’avui, mentre que ahir va ser 10ª.

Estévez ha aconseguit avui la quarta plaça en la Copa d’Europa d’SBX d’Isola després de guanyar totes les rondes. Si ahir la competició comptava amb sessió de qualificació, avui ha estat directament a vuitens de final quan ha començat la cursa. Tant en vuitens de final, en quarts i en semifinals, Estévez ha estat la guanyadora de les rondes. Després, en la final, no ha pogut completar la bona jornada que portava fins el moment, i s’ha quedat quarta.

En la Copa d’Europa d’ahir, Estévez ja va estar també lluitant entre les millors. Ahir va ser 10ª.

Aquests resultats són oficiosos, perquè la FIS no els ha publicat ni donat oficialitat encara, tant els d’avui com els d’ahir.

Vila, 38a a l’sprint de la Copa d’Europa

Avui s’ha celebrat la primera de les tres proves que Carola Vila disputarà a la Copa d’Europa de St. Ulrich am Pillersee (Àustria). La fondista andorrana ha pres part a la cursa sprint de 1.100 metres.

En les qualificacions, Vila no ha pogut entrar entre les 30 millors per classificar-se per a les bateries posteriors. Així, amb un crono de 2.35.76, ha acabat 38ª a 16.19 de la millor classificada, la italiana Alice Canclini (2.19.57), i a xxxx de la 30ª posició que permetia entrar en les finals, la qual la tancava l’australiana Jessica Yeaton amb 2.32.10.

La pròxima cursa de Vila serà demà, a la mateixa estació, amb els 10km clàssics. Dissabte tancarà la competició amb els 10km patinadors.

