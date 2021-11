Estevez guanya una doble estada d’entrenament de Copa del Món a Pitztal

Després de la seva actuació a les passades curses FIS de Les 2 Alpes, amb un podi (2a) i una sisena plaça, Maeva Estevez ha entrat en un grup selecte d’esportistes per fer una estada de corredores de la Copa del Món a Pitztal.

Estevez va estar a l’estació austríaca fins al passat dilluns dia 8, en una primera sessió des del dia 4, i tornarà a Pitztal, novament amb el grup de Copa del Món, del 12 al 16 d’aquest mateix mes. L’esportista andorrana té previst tornar a competir, precisament a Pitztal, el 24 i 25 de novembre, en la Copa d’Europa de boardercross.

Maeva Estevez, rider: “Han sigut quatre dies molt bons. El circuit és gran, no supergran de Copa del Món, però la veritat és que la qualitat d’entrenament era molt bona. El primer dia va nevar molt i el circuit estava totalment sota la neu i l’endemà van poder entrenar. Després vaig patir una caiguda, però ja l’últim dia vaig tenir molt bones rondes amb bones sensacions, entrenant molt bé. Vaig fer moltes rondes amb les noies de la Copa del Món i del meu equip. Les coses estan anant molt bé i estan sortint rondes ràpides. Ha sigut una estada molt positiva, i a veure com va en la segona estada, amb el canvi de circuit per tenir altres opcions i no repetir els mateixos moviments”.

Da Cruz , també a Pitztal

Per la seva part, Mario Da Cruz ha iniciat una nova estada de preparació. El jove rider andorrà es troba a Pitztal des del passat dia 7, i allargarà els entrenaments fins al dia 14 de novembre.