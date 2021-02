Estevez és quarta a Reiteralm i es manté segona a la general de la Copa d’Europa

La Copa d’Europa de boardercross ha viscut avui la seva darrera cursa a Reiteralm (Àustria). Després que ahir Maeva Estevez acabés segona, avui ha tornat a classificar-se per a la final. Avui ha estat quarta.

Maeva Estevez ha disputat avui la seva cinquena final consecutiva d’una cita de Copa d’Europa -s’han disputat set curses-, en aquest any en què està trobant el punt de forma perfecte per lluitar per estar amb les millors del continent.

En les classificatòries, l’andorrana ha fet el sisè temps amb una baixada ràpida amb una petita errada a un peralt que l’ha frenada una mica. Estevez ha aconseguit guanyar la ronda de quarts de final, tot i sortir segona, i també s’ha imposat a semifinals, tot i que ha sortir al darrera en la tercera posició. Com que anaven molt juntes les quatre, ha aconseguit accelerar molt després del segon peralt i a la sortida del tercer peralt ha deixat anar tota la velocitat que portava i s’ha situat primera. Després ha anat tancant espais a les rivals i ha arribat a meta mantenint la primera posició.

A la final ha tingut de rivals a les franceses Margaux Herpin i Chloe Passerat, i a la suïssa Aline Albrecht. A la final, l’andorrana ha caigut i ha acabat quarta. La guanyadora ha estat Herpin, seguida de Passerat i Albrecht. En la final ha sortit malament, quarta, tot i que recuperava una plaça al primer peralt. Al segon peralt totes les rivals estaven fent la bona línia i ha pres una decisió precipitada de ficar-se a l’intern i tot i posar-se primera, com que no era la línia ràpida, les rivals l’han avançat de seguida. A l’entrada del tercer peralt anava quarta i ha arriscat, però ha caigut a una de les portes i ha quedat fora.

Segona de la general

Estevez es manté segona a la classificació general provisional de la Copa d’Europa de boardercross, amb 380 punts. La francesa Margaux Herpin segueix líder, amb 479. Tercera és la italiana Caterina Carpano, amb 312 punts.

La rider andorrana tornarà a la competició el 6 i 7 de març, a la Copa d’Europa de Gargellen (Àustria), i continuarà el 12 i 13 de març, també a la Copa d’Europa, en aquest cas a Lenk (Suïssa).

Estevez va ser ahir segona a Reiteralm, i a l’anterior cita, a Chiesa in Valmalenco, va assolir un primer i un tercer lloc. Amb aquest doble podi aconseguit el passat 12 i 13 de febrer, l’andorrana es va situar entre les millors d’Europa. Abans, ja havia estat 4ª a Isola 2000, el passat 3 de febrer. Les altres dues curses de la Copa d’Europa d’aquesta temporada es van saldar amb una 11ª i una 15ª posició, les dues curses també a Isola 2000 els passats 30 i 31 de gener.

Maeva Estevez, rider: “He caigut, que és el que a vegades passa quan has d’arriscar. No tinc res greu, un poc de mal al canell però res de greu. Estic una mica decebuda perquè estava en una bona línia. Una altra final, de 7 Copes d’Europa he estat a cinc finals, i per tant no puc no estar contenta, però em fa ràbia no haver-me donat l’opció d’estar avui al podi. Coses a millorar per les pròximes Copes d’Europa. No deixa de ser un cap de setmana molt positiu, he estat a dos finals dos dies consecutius el mateix cap de setmana. Avui no ha estat possible el podi però el més important és que segueixo segona de la classificació general. M’allunyo una mica de la primera, però la tercera i la quarta s’allunyen de mi també, així que segueixo lluitant per la classificació general i a tope pel que queda”.