Estevez és 8a i es manté segona a la general de la Copa d’Europa de Boardercross

Gargellen, a Àustria, acull la Copa d’Europa de boardercross. Avui s’ha disputat la primera cita amb Maeva Estevez 8a. L’andorrana es manté segona a la general de la competició.

L’andorrana no ha pogut aconseguir una bona qualificació, en no ser ràpida, i ha marcat el 8è temps. En quarts de final s’ha trobat molt millor i ha acabat segona. En semifinals, amb un mal dorsal per haver fet una qualificació no massa bona, li ha passat factura ja que havia de sortir molt bé per poder tornar a la bona línia el més aviat possible. Estevez no ha sortit malament però no ha pogut ocupar aquesta línia bona. Anava quarta des del primer peralt fins al tercer, anant les quatre corredores en paquet, juntes, i ha intentat agafar riscos però no ha acabat de funcionar. Finalment s’ha saltat una porta i ha estat desqualificada, però entrava en la petita final.

A la petita final, no ha sortit bé, ha fet errades i anava quarta. Quan ha intentat avançar a una rider, l’han tancat, s’han creuat les tables, no ha anat a terra però s’ha quedat sense opcions. Finalment, ha arribat quarta, el que suposava la 8a posició final de la competició.

Segueix segona a la general

Amb el resultat d’avui, Estevez es manté segona a la general, amb 412 punts. Líder continua la francesa Margaux Herpin, amb 579, mentre que la italiana Caterina Carpano és tercera, amb 392.

Maeva Estevez, rider: “Estic decebuda perquè tenia ganes de fer-ho bé, les coses no han sortit, el cap no ha volgut seguir, m’ha faltat creure-m’ho, pensar que podia surfejar bé. Potser m’he condicionat jo mateixa sabent que no és un circuit dels meus, perquè és de lliscar i jo soc més de tècnic, però això no és una excusa i hem de saber estar a tots els terrenys. Ara en mirar el vídeo he vist el que he de fer per demà. Em quedo amb el que he fet positiu”.