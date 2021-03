Estevez, davant dues Copes d’Europa de Boardercross a Gargellen

Maeva Estevez ha viatjat a Gargellen, a Àustria, per competir en altres dues Copes d’Europa de Boardercross i intentar lluitar per la victòria a aquesta competició. L’andorrana és, actualment, segona de la general.

Dissabte hi haurà la primera cursa i diumenge la segona. Estevez es manté segona a la classificació general de la Copa d’Europa de boardercross, amb 380 punts. La francesa Margaux Herpin és la líder, amb 479, mentre que tercera és la italiana Caterina Carpano, amb 312 punts.

A aquesta cita, la rider andorrana competirà amb una protecció al canell dret. Estevez va caure a la final de l’última Copa d’Europa, on va ser quarta, i es va lesionar el canell. Ara mateix porta una protecció per evitar cops i especialment per mantenir estable l’articulació. Amb el vistiplau dels metges, l’andorrana serà a la sortida de les dues Copes d’Europa.