Estevez acaba segona al circuit de Copa d’Europa de Boardercross

Finalment, avui no s’ha pogut disputar la cursa de la Copa d’Europa de boardercross femenina per culpa del mal temps a Lenk (Suïssa). D’aquesta manera, Maeva Estevez ha acabat la Copa d’Europa en segona posició de la classificació general. Tampoc no s’ha celebrat la cursa masculina, on hi era Lluís Marín.

Amb la finalització del calendari de Copa d’Europa a aquesta cita de Lenk, on hi havia previstes dues curses però on el mal temps ha impedit disputar-les, Estevez ha confirmat la seva segona posició que mantenia des de fa moltes curses i s’ha proclamat sots-campiona de la competició.

L’andorrana, amb 467 punts, ha finalitzat per darrere de la campiona, la francesa Margaux Herpin (612 punts) i per davant de la italiana Caterina Carpano (448 punts).

Aquesta és la millor posició de l’andorrana a la classificació final de la Copa d’Europa, on l’any anterior i també al 2019 va acabar 11a.

Aquesta temporada 2021, l’andorrana ha assolit tres podis a la Copa d’Europa: tercera i primera a Chiesa in Valmalenco, i segona a Reiteralm.

Maeva Estevez, rider: “Estic molt contenta. Llàstima avui de no haver pogut córrer, perquè a més em trobava amb la italiana des del principi. Ha estat una bona batalla fins el final. La Copa d’Europa no era el meu objectiu a principis de temporada. En posar-me a l’equip de Copa del Món el meu objectiu era aquest, però no va poder ser. Quan vaig fer el primer podi a la Copa d’Europa i em van dir de lluitar per la general, l’objectiu va ser clar i vaig anar a per la general. No m’ho esperava gens, de poder aconseguir un top3 a la general, i la veritat que és una molt bona temporada. Tinc la petita espina de no haver pogut concloure en Copa del Món, però és una molt bona temporada. De fet, és la meva millor temporada, i ara a per més”.