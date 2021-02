Estevez acaba 27a a les classificatòries i no entre a les finals de la Copa del Món de Boardercross

La Copa del Món de boardercross de Reiteralm (Àustria) ha viscut avui les sessions de qualificació. Maeva Estevez no ha pogut entrar entre les millors i no podrà estar a les finals. L’andorrana ha estat avui el 27è temps.

Com cada sessió de classificatòries de Copa del Món, hi ha hagut dues baixades. A la primera, Estevez marcava un crono de 1.13.69 que la deixava en la 26a posició, amb la qual cosa havia d’anar a la segona baixada. A la segona, el seu temps ha estat de 1.13.04, però insuficient per poder entrar entre les 16 millors.

Maeva Estevez, surfista, ha explicat que “no he fet cap falta greu, sinó que no he aconseguit anar ràpid. Ahir vaig tenir bastants problemes, perquè vaig veure que era una pista on s’anava molt ràpid, amb salts que no eren especialment tècnics, però sí molt grossos, i impressionaven bastant. Ahir vaig fer una baixada bé, avui es feia menys ràpid perquè havia nevat i a més he sortit quarta”.

“Estic una mica decebuda per no haver-me adaptat millor al circuit. Estic segura que amb un dia més d’entrenament hagués estat millor. Ahir només vaig poder fer tres baixades, i en una vaig caure i en una altra em vaig quedar frenada. Però les competicions són així, hem d’arribar preparats. Toca millorar això i pensar en les següents curses”, ha afegit.