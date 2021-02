Estevez, 4a a la cursa sprint de la Copa d’Europa de Boardercross d’Isola 2000

Maeva Estevez ha disputat avui una nova cursa de la Copa d’Europa, en aquest cas l’sprint de boardercross a Isola 2000, on ha estat a punt d’entrar al podi. Finalment ha sigut 4a.

Avui no hi havia classificatòries, ja que sent cursa sprint és directe a rondes, que han començat des de vuitens de final. En aquests vuitens, la rider andorrana ha sortit bé i ha passat sense problemes. Avui era un circuit bastant pla, diferent al que les esportistes s’esperaven perquè no era massa tècnic, però Estevez s’hi ha adaptat molt bé.

A la ronda de quarts de final ha aconseguit entrar com a segona i ha entrat a les semifinals. Ha estat una baixada sense cap errada gran. Estevez ha patit una mica a la sortida però després ha aconseguit remuntar per finalitzar segona i passar a semifinals.

A semifinals tenia una ronda bastant complicada on ha sortit malament, però ha anat recuperant, i quan estava en paral·lel amb la segona, aquesta ha fet un gest que quasi acaba amb l’andorrana a terra, però que ha pogut salvar tot i tocar-se les taules. Aquí Estevez ha estat, per tant, segona i passava a la final.

A la final, els nervis han jugat en contra de l’andorrana, que no ha sortit bé i fins i tot s’ha trobat en un moment bloquejada entre dues corredores. Hi havia tres dubbies bastant complicats on la majoria de riders rebotaven, Estevez s’ha quedat una mica enrere i al final li ha passat factura per arribar en quarta posició a meta.

Maeva Estevez, rider, ha explicat que “he aconseguit lliscar, treure velocitat, però em fa bastant ràbia no haver aconseguir a la final el que havia fet a les primeres baixades, perquè penso que podia haver estat al podi. Estic contenta perquè els últims dies no havien sigut fàcils, i avui he pogut recuperar i posar el meu ‘coco’ a dins de la carrera”.