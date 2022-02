Esteve tanca els Jocs amb la 25a plaça en una cursa reduïda a 30 km

Aquest dissabte s’ha disputat la prova de llarga distància dels Jocs Olímpics en esquí de fons, amb Irineu Esteve en la lluita, ja que finalment sí ha pres la sortida tot i els problemes de salut que arrossegava els últims dies. Esteve ha estat 25è en una cursa que, a més, s’ha escurçat a 30km dels 50km previstos per culpa del vent i el fred, intensíssim, que ha endurit molt la carrera.

Esteve ha sortit a buscar el millor rendiment tot i les dificultats de la jornada per culpa d’una meteorologia molt agressiva i pels problemes estomacals que arrossegava els últims. Amb tot, la seva lluita ha estat palesa amb un rendiment que li ha permès estar entre els millors.

L’andorrà ha finalitzat en la 25a posició amb 1h15.09,8, a 3.37,1 del guanyador, que ha estat el rus Alexander Bolshunov amb 1h.11.32,7.

Irineu Esteve, fondista: “Crec que podíem haver estat una mica més endavant i que tots esperàvem una mica més. Les bones sensacions en aquests Jocs per mi van ser a la 15km clàssic, que a la segona volta crec que vaig rodar a un bon ritme i em vaig trobar molt bé, i a les altres he patit una mica més. Ara hem d’acabar de decidir quines curses fem i quan ho tinguem intentarem fer-ho el millor possible i intentar trobar les sensacions més positives que en aquests Jocs”.

Joan Erola, director de fons i entrenador: “Avui s’ha escurçat la carrera i s’ha fet més tard la sortida per culpa de la meteo. Veient a l’Irineu, que no estava massa bé, ha fet una cursa correcta, l’ha salvat molt bé. Crec que podem fer un balanç molt positiu dels Jocs, perquè en el cas de l’Irineu ha estat a les tres carreres a un nivell molt semblant, entre la 20 i la 25ªaposició. A nivell general ha rendit molt bé en les tres curses, però potser ens ha faltat aquella cursa d’estar més endavant. Però sortim contents, perquè avui esperàvem que estaria una mica més darrere pels problemes que havia tingut”.

JJOO · Última cursa per a Carola Vila als Jocs: 30km patinadors

Demà diumenge acaben els Jocs Olímpics. Carola Vila va ser la primera andorrana en competir i també serà l’esportista del Principat que tancarà la cita olímpica. Serà a la cursa dels 30km patinadors.

Amb unes condicions de vent i fred com les d’avui a la cursa masculina, que s’ha hagut d’escurçar en 20km la seva distància normal de 50, la previsió meteorològica per a demà convida també a la precaució. Així doncs l’organització ha pres la mesura d’avançar la sortida a les 4:00h de la matinada, hora andorrana, les 11:00h a l’estadi xinès.

Les últimes informacions apunten, això sí, a què la distància de 30km es mantindrà. Carola Vila portarà el dorsal 53 i la cursa comptarà amb 65 corredores.