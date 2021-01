Esteve tanca el Tour de Ski amb una gran 13a plaça en l’última etapa i el 22è de la general

El Tour de Ski ha arribat a la seva fi avui. L’última cursa de les vuit programades en aquesta edició 2021 ha estat uns 10km en mass start que han deixat a Irineu Esteve 13è de la jornada. Al final, l’andorrà tanca la general de la competició en la 22a plaça.

Després de molts dies de gran esforç, i després de lluitar contra els millors fondistes del món, Irineu Esteve tanca el Tour de Ski 2021 en la 22a posició de la general. Una plaça que ha assolit gràcies a vuit etapes en les quals l’andorrà ha viscut la cara i la creu, amb bons resultats i algunes decepcions, però en global conformant un rendiment altíssim.

Esteve ha tancat avui l’última etapa en la 13a posició. El seu temps d’avui després de 10km amb les esperades pujades i baixades que són el punt i final al Tour, ha estat de 33.37,1, a 56,1 del guanyador del dia, que ha estat el rus Deni Spitsov, que s’ha imposat amb 32.41,0.

Amb aquest resultat, el fondista andorrà tanca el Tour de Ski en la 22a posició de la general, amb +9.31,8 respecte al vencedor, el rus Alexander Bolshunov, que s’ha imposat amb un temps acumulat de 3h32.32,3.

En la classificació general de la Copa del Món de distància, ara mateix Esteve és 23è amb 71 punts.

Irineu Esteve, fondista, ha explicat que “la valoració no és molt positiva, però tampoc és molt negativa. Crec que és a un nivell normal. Sobretot a les etapes de Val Müstair vaig poder rendir a un bastant bon nivell, menys el dia d’skating, que vaig tindre sort que tenia un grup de davant que va tirar bastant. A Toblach vam intentar salvar els mobles perquè vam estar una mica darrera. I a Val di Fiemme esperàvem una mica més de les dues curses. La 15km clàssic i la pujada d’avui crec que podríem haver estar més endavant, però no ha anat del tot com esperàvem, tot i que hem fet un bon resultat, però crec que podríem haver estat més endavant”.

“Del dia d’avui, en la final climb crec que ens hem situat enmig del grup, no hem perdut massa posicions durant tota la volta a l’estadi. Després per arribar a la pista d’alpí era bastant pla, uns 4 quilòmetres i allà no es podia guanyar ni perdre massa posicions, així que hem sortit d’aquesta pista més o menys com havíem entrat, i llavors llàstima que m’ha costat remuntar cap a les primeres posicions i després no he pogut seguir el ritme dels millors. He hagut de patir sol. Veia a la gent de davant, però no podia arribar-hi. Avui crec que els esquís han sigut bons”, ha afegit Esteve.

Per la seva part,Joan Erola, entrenador, ha dit que “en la general estem molt semblants a l’any passat, però hi ha coses positives i negatives. Jo faig una valoració positiva perquè, així com l’any passat vam poder estar en una cursa molt, molt bé, que va fer un top10 amb una pujada espectacular, avui ha fet molt bona pujada, un 13 de Copa del Món és un gran resultat, però jo em quedo també amb les dos primeres curses, que vam poder estar en el top10 a la primera, en el top10 en temps de la segona i 13ns de la general del mini Tour, de les dues carreres, i crec que hem fet tres curses molt, molt bones. Hem acumulat punts de Copa del Món molt importants. Potser el contrast ha estat en les altres curses de distància, sobretot la d’skating de Toblach i la de clàssic d’aquí a Val di Fiemme, i aquesta sobretot, que crec que va ser un cop una mica fort per a nosaltres perquè ens esperàvem una mica més perquè ell estava molt bé. Al final no ens va anar tan bé com esperàvem però faig una valoració positiva del Tour, sobretot perquè així com l’any passat, en la pujada, on ell és molt fort pujant, obtenia un bon resultat, aquest any hem fet dos molt bons resultats en carreres més clàssiques, d’esquí de fons, les dues primeres. Podem estar contents. El nivell de Copa del Món és molt alt i aquests resultats és molt difícil fer-los. Irineu pot estar content tot i que avui segurament ell s’esperava una mica més. La valoració és molt positiva d’aquesta Copa del Món i d’aquest Tour, i ara a descansar uns dies a casa i a veure com arrenquem la pròxima Copa del Món”.