Esteve s’estrena als Jocs Olímpics de Pequín 2022 amb la 20a posició a l’skiathlon

Els Jocs Olímpics d’Hivern han viscut aquest diumenge la seva segona jornada amb participació andorrana. Irineu Esteve ha tornat a oferir un gran rendiment i ho ha fet amb la 20a posició en l’skiathlon de 15+15.

Esteve ha sabut lluitar i patir a una cursa molt exigent, tant en la modalitat de clàssic com de patinador. L’andorrà ha arribat amb 1h21.08,2, a 4.58,4 del guanyador, el rus Alexander Bolshunov, que s’ha imposat amb 1h16.09,8.

Aquest resultat d’Irineu Esteve és dels millors resultats andorrans, i el millor resultat d’Irineu, que millora la 44a posició d’aquesta mateixa prova d’skiathlon a PyeongChang (Corea) de 2018, on també va ser 26è als 15km patinadors -era el seu millor resultat fins avui en uns Jocs- i 32è als 50km clàssics.

Aquesta 20a posició és la tercera millor posició andorrana, per darrere de la 18a posició de Mireia Gutiérrez en esquí alpí en la supercombinada de Sochi 2014 (Rússia), i la 19a de Vicky Grau en l’eslàlom de Nagano 1998 (Japó).

Irineu Esteve, fondista: “Ha sigut una cursa molt dura des del principi. Ens ha costat al principi agafar bones posicions i això ens ha fet endarrerir-nos una mica. Tota l’estona patint fins que hem canviat a l’skating, que llavors m’he sentit una mica millor. He pogut anar seguint els grups, just fent la goma, i al final hem pogut fer una 20a posició que segons ha anat la carrera, està bastant bé”.

Joan Erola, tècnic: “Una cursa avui molt dura. Per sort la meteo ens ha ajudat una mica perquè no feia tant, tant fred. En feia, però no era com els dies anteriors. En clàssic penso que hem pogut oferir un bon material, tant en clàssic com en patinador. Irineu en principi ell no està massa content, perquè esperava fer millor resultat, però jo penso que està molt bé, ha fet una molt bona cursa. Aquí hi ha corredors molt bons que esta al darrera, i en una pista tan dura si no estàs en forma ho pagues bastant. Ell com Imanol, integrat al nostre staff, són dos corredors que s’han pogut col·locar el 20 i el 21, i estem molt contents a nivell d’equip. És una cursa positiva, un bon començament de Jocs i ara a preparar la 15 del dia 11, i a descansar aquests dies sobretot a descansar mentalment”.