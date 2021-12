Esteve i Vila inicien el Tour de Ski amb la prova sprint

Irineu Esteve i Carola Vila han competit aquest dimarts a la primera cita del Tour de Ski a Lenzerheide (Suïssa), una competició que habitualment s’obre amb una prova sprint, curta, explosiva, que no és el punt fort dels corredors andorrans, més habituats a més distància. Tot i això, els dos han perdut pocs segons, tot i finalitzar en la 102a i 78a posició, respectivament.

Esteve ha competit a la qualificació de l’sprint i ha marcat un temps de 2.58.15, a 19.11 del millor registre, que ha estat per al noruec Johannes Hoesflot Klaebo, que ha guanyat la cursa en la fase final amb un temps de 2.39.04.

Demà, Esteve correrà els 15km en clàssic, especialitat que ja s’adapta més a les seves característiques. Ho farà amb el dorsal 13. La sortida serà a les 15:05 hores.

Per la seva part, Carola Vila ha finalitzat la cursa amb 3.21.15, a 21.03 de la millor corredora, que avui ha estat la nord-americana Jessie Diggins, que s’ha imposat amb 3.00.12.

Igualment, demà Vila serà a la sortida de la cursa de clàssic, que en la carrera femenina completarà 10km. La sortida serà a les 13:30 hores. El seu dorsal encara no es coneix.

Joan Erola, tècnic: “Avui posicions com sabíem, al darrere. Irineu ha perdut 21 segons, potser podíem haver estat un parell de segons millor, però màxim això. La Carola penso que ha fet un bon sprint, ha perdut temps, però per a nosaltres, que no som sprinters, no és un mal temps. Estem darrere, com suposàvem, i ja estem preparant la carrera de distància de demà”.