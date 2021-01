Esteve i Vila debuten al Tour de Ski a Val Müstair

Irineu Esteve i Carola Vila han participat aquest divendres la primera prova del Tour de Ski, disputada a l’estació suïssa de Val Müstair. L’estrena de la competició, com és habitual, ha estat en l’sprint, on Esteve ha estat 80è i Vila 65a.

Aquest sprint és una cursa en què els esquiadors andorrans no són especialistes. Esteve ha assolit la 80a posició amb un crono de 3.25,0, a 1.23,0 del millor temps, que ha estat per a l’italià Federico Pellegrino, que s’ha imposat amb 2.02,0 i és el primer líder del Tour de Ski. Demà, Esteve correrà els 15km en mass start en estil clàssic, també a Val Müstair.

Per la seva part, Vila ha completat la cursa sprint en 4.09,0, a 1.36,0 de la guanyadora i líder, la sueca Linn Svahn, que s’ha imposat amb 2.33,0. La fondista andorrana ha finalitzat en la 65a posició. Demà, Vila serà a la sortida dels 10km mass start en clàssic a la mateixa estació.

Joan Erola, entrenador, ha manifestat que “avui ha estat una mica com esperàvem. Potser podríem haver estat uns dos o tres segons més endavant, però molt més no. És la tònica de l’sprint com l’any passat i ja esperàvem que anés així. Ara a esperar a la distància a que vagi tot millor”.