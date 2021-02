Esteve i Vila, davant d’unes il·lusionants cites mundialistes

L’equip nacional d’esquí de fons té al davant un calendari dur però motivador. Després d’un mes de gener amb poques competicions, arriben els Mundials al febrer. Carola Vila disputarà el Mundial sub-23 de Vuokatti (Finlàndia), mentre que Irineu Esteve serà als Mundials absoluts d’Oberstdorf (Alemanya).

Avui ha tingut lloc una roda de premsa telemàtica amb els dos fondistes, l’entrenador Joan Erola, així com el subdirector General Banca país d’Andbank, Josep M. Cabanes, que ha destacat dels dos esportistes andorrans que són unes “promeses consolidades”, especialment després “del gran paper” que han fet en les últimes curses.

En aquest sentit, Joan Erola ha pres la paraula per explicar que els dos fondistes de l’equip són a la Rabassa on han estat entrenant i hi continuaran els pròxims dies “en les millors condicions”, ha dit, al Refugi d’Entrenament d’Alçada a l’estació andorrana de Naturlandia.

Vila, primera en competir

La primera en entrar en competició mundialista serà Vila, que al Mundial sub-23 correrà a la cursa dels 10km patinadors. Serà el 12 de febrer. L’andorrana viatja a Finlàndia el pròxim dilluns. Després de la cursa sub-23, l’equip tècnic ha previst una Copa d’Europa per a Vila, a Oberwiesenthal (Alemanya), el 20-21 de febrer, on ja es va disputar el Mundial júnior i sub-23 l’any passat. “El Mundial sub-23 és el seu màxim objectiu aquest any”, ha manifestat Erola.

Irineu, preparació a casa

Pel que fa a Irineu Esteve, de moment continuarà entrenant a casa, al REA, en una concentració que s’allargarà uns dies. Després, viatjarà a la República Txeca per córrer una cursa de la Copa del Món a Nove Mesto, abans de viatjar a Alemanya pels Mundials absoluts.

A la cita mundialista, a Oberstdorf, correrà el dia 27 l’skiathlon, el dia 3 els 15km patinadors, i el dia 7 la marató dels 50km clàssics.

El fondista Irineu Esteve ha dit que “tenim Mundials absoluts, però abans tindré la Copa del Món de Nove Mesto. Intentarem arribar amb garanties per col·locar-nos entre els millors. Dilluns comencem una setmana de càrrega, després la Copa del Món de Nove Mesto i intentar fer-ho bé a les tres curses dels Mundials”. “A mi la que més m’agrada és l’skiathlon, perquè penso que ho podem fer bé, tot i que no ens ha anat bé últimament. Quan hem fet una de 50 en els últims 10km sempre m’ha faltat una mica d’energia”, ha afegit.

També ha exposat que “un top10? Crec que és agosarat dir-ho, perquè tots els factors haurien d’anar molt bé. Ens fiquem objectius ambiciosos, però la millor manera d’estar contents és saber que ho hem donat tot. Córrer com l’última de Falun, al davant i posicionar-nos com més avant millor. Si podem millorar el resultat de Seefeld -20è a l’skiathlon, 22è als 15km i 29è als 50km-, això que ens en portem”. “Hem fet bones preparacions i els resultats són el treball de tots, amb molta gent implicada darrera d’aquest projecte. Estic content de què la gent segueixi les curses d’esquí de fons, i és una motivació extra”, ha conclòs.

Per la seva part, Carola Vila ha afegit que “crec que ho hem preparat bé, tenim aquest objectiu dels Mundials sub-23, que és el gran objectiu de la temporada. Al gener hem estat una mica parats i a veure si podem fer bons resultats En tot cas, hem entrenat fent sèries i intervals per no perdre el ritme de carrera, vaig fer també la Copa de França fa unes setmanes i vaig tenir molt bones sensacions. És difícil posar un número per als Mundials sub-23, perquè a més no se sap molt bé qui hi haurà, però crec que si surt una bona carrera, penso que un top 20 el podem fer”.