Esteve i Del Rio perfilen la preparació a Escandinàvia i Suïssa, respectivament

Equip de fons, amb Xabier del Val, Marc Puigsubirà, Gina del Rio, Irineu Esteve i Natxo Martí. Foto: Origami Òscar Rius

L’equip nacional d’esquí de fons entrena a Escandinàvia pel que fa a Irineu Esteve i a Davos (Suïssa) pel que fa a Gina del Rio. Els dos són a la recta final de la preparació, abans no comencin les primeres curses de la temporada. Irineu Esteve, després d’entrenar a Font Romeu, ha viatjat amb el Team Aker a Escandinàvia on hi romandrà un mes.

Per a Esteve, la primera Copa del Món està prevista del 29 de novembre a l’1 de desembre a Ruka (Finlàndia), però el fondista debutarà abans, a les curses FIS de Beitostoelen (Noruega) del 23 i 24 de novembre, per tal de provar sensacions i també el material de cara a l’inici del calendari del circuit mundial. Després de Ruka, l’andorrà encadenarà també amb la Copa del Món de Lillehammer (Noruega), del 6 al 8 de desembre.

Per la seva part, Gina del Rio va viatjar a Ramsau (Àustria), a la glacera, fins a finals del mes d’octubre, quan va tornar a casa per a entrenar uns dies a casa. Ara ha tornat a la neu, en aquesta ocasió a Davos (Suïssa), on s’hi estarà del 10 al 20 de novembre. La seva primera competició serà la FIS de Goms (Suïssa), els dies 30 de novembre i 1 de desembre. L’andorrana és a Davos amb el responsable de la secció de fons, Xabier del Val, l’entrenador Marc Puigsubirà i el fisioterapeuta Natxo Martín.