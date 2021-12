Àxel Esteve i Xavi Cornella han disputat l’eslàlom de la Copa d’Europa de Val di Fassa, a Itàlia. Els dos han quedat fora a la primera mànega.

Esteve, que sortia amb el dorsal 86, no ha pogut superar la mànega en forçar i no poder passar una porta més enllà de l’equador de la baixada. Per la seva part, Cornella ha quedat fora també a la primera mànega, però en la part alta, quan ha caigut.