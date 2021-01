Esteve és 36è a la quarta jornada del Tour de Ski i se situa 18è en la general

Aquest dimarts s’ha disputat la quarta etapa del Tour de Ski, en aquest cas a l’estació italana de Toblach, amb els 15km patinadors a crono. Irineu Esteve ha finalitzat en la 36a posició i se situa 18è a la general.

Esteve ha finalitzat 36è amb 34.39,4, a 1.49,8 del millor temps, que una vegada més ha estat per al rus Alexander Bolshunov, que s’ha imposat amb 32.49,6. D’aquesta manera, el fondista andorrà se situa en la 18a posició de la general, a 4.11 del líder, que és Bolshunov.

Demà, nova cursa a Toblach, amb els 15km persecució en clàssic. La sortida serà amb les diferències de temps d’avui.

Joan Erola, entrenador, ha explicat que “avui a la cursa, igual que a Davos són les dues pistes que més ens costen. De fet aquest any ha fet una carrera molt similar a la de l’any passat, ha perdut 1.40 i una mica i l’any passat va perdre el mateix. Ha fet una cursa molt, molt similar. A veure demà com anirà. El més important és que ell estigui convençut de què pot fer-ho bé demà i en les pròximes curses perquè ja ho ha fet bé abans i seguir en el dia a dia. Avui hem perdut una mica de temps, i demà a veure si podem recuperar alguna posició, però lluitar per fer un resultat capdavanter serà complicat, però sí intentar fer una bona cursa per mantenir un bon nivell a la general i poder arribar a Val di Fiemme ben col·locat”.