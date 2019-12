Lenzerheide (Suïssa) és la primera parada del Tour de Ski. Avui s’ha disputat la primera prova, amb els 15km patinadors, on Irineu Esteve ha estat 32è, a només un segon de la 30ª posició i després de remuntar 30 posicions en trencar un bastó.

Esteve ha marcat un crono de 33.55,4, a 3.63 del guanyador, el rus Sergey Ustiugov (33.19,1). La cursa ha estat marcada pel trencament d’un bastó que ha patit el fondista andorrà. Esteve estava corrent en un grup dins dels 40 millors, quan ha trencat el bastó al voltant del quilòmetre quatre, i ha perdut posicions fins a la 66ª. A partir d’aquí ha fer un esforç molt gran per intentar remuntar, i ho ha aconseguit superant a una trentena de rivals en arribar a la meta i completar els 15km d’una cursa que era en massa.

Joan Erola, entrenador: “Hem arrencat molt bé. Irineu amb molt bones prestacions. Està molt bé físicament, i ha sigut una llàstima que en el quilòmetre tres i mig, quasi quatre, que ha trencat un bastó quan estava molt ben col·locat, entre el 38 i 37, ben situat per poder fer la part final de carrera i guanyar posicions. En trencar el bastó se n’ha anat al 66 o 67 i des del quilòmetre cinc fins el final ha hagut de remuntat quasi bé 30 posicions. Ha hagut d’anar molt fort perquè hi havia molta gent, la cursa era en massa i la pista no era molt ampla i per remuntar aquestes posicions, o estàs bé o no ho fas. Crec que està bé perquè la posició és bona. Hagués pogut ser millor, però és una bona posició. Amb el que ens quedem és que físicament es troba molt bé.

“Demà disputa l’sprint, intentarem passar-ho el millor possible, i per nosaltres seran clau les dues etapes de Toblach, tant el primer dia en skating com el segon en clàssic, per sortir d’allà més reforçat i en millors posicions, per poder fer front a la part final del Tour a Val di Fiemme amb garanties de poder ser un bon resultat”.