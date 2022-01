Esteve arriba 6è a la pujada final del Tour de Ski, el seu millor resultat a la Copa del Món

Aquest dimarts ha sigut un dia molt especial per a l’esquí de fons d’Andorra i per a tot l’esport del país. Irineu Esteve ha aconseguit la 6a posició en la prova de la Copa del Món d’esquí de fons que tancava el Tour de Ski, una pujada final a Cermis en un recorregut de 10km tant per a la categoria masculina con per a la femenina, on corria Carola Vila, que a estat 35a, a 25 segons de la 30a posició. La 6a plaça d’Irineu Esteve és el seu millor resultat assolit mai, i també ho és de qualsevol esquiador d’Andorra en la màxima categoria.

Irineu Esteve (32.19,1) ha completat una cursa molt bona en què ha sabut córrer en una recorregut amb un primer circuit, un pla i la pujada final a Cermis, on esperava la meta. Allà ha arribat sisè, darrere tan sols del guanyador Sjur Roethe (Noruega, 31.42,1), el rus Denis Spitsov (2n a 2,4), els alemanys Friedrich Moch (3r a 18,9) i Lucas Boegl (4t a 30,0) i el noruec, i campió del Tour de Ski, Johannes Hoesflot Klaebo (5è a 34,9). Just a dos segons per darrera de Klaebo ha arribat Esteve, a 37,0 del guanyador.

Per darrera de l’esquiador andorrà han finalitzat corredors del nivell del rus Alexander Bolshunov, segon a la general del Tour, o Iivo Niskanen, tercer, a més del japonès Naoto Baba, el noruec Didrik Toenseth, el rus Artem Maltsev o el també noruec Harald Oestberg Amundsen.

En la general, Esteve ha finalitzat en la 26a posició, amb 2.33.06,1, a 8.10,1 del campió, el noruec Johannes Hoesflot Klaebo (2.24.56,0). El rus Alexander Bolshunov (2.26.59,2) ha estat segon, mentre que el finlandès Iivo Niskanen ha acabat tercer (2.28.10,5).

Carola Vila, a 25 segons de les 30 millors

Avui també ha aconseguit fer una bona cursa Carola Vila. L’andorrana ha finalitzat en la 35a posició amb 39.19,0, a 3.37,8 de la guanyadora, però molt a prop de la zona de punts que marquen les 30 primeres en una prova de la Copa del Món. Vila ha arribat a 25 segons de la 30a, l’alemanya Sofie Krehl (38.53,7). La guanyadora avui ha estat la noruega Heidi Weng, amb 35.41,2.

D’aquesta manera, Carola Vila ha finalitzat el Tour de Ski en la 41a posició de la general, amb un temps total de 2.13,09,0, a 13.30,5 de la campiona, que ha estat la russa Natalia Nepryaeva, que s’ha imposat amb 1.59.38,5. El podi l’han completat la sueca Ebba Andersson a 46,7 segons, i la noruega Heidi Weng a 1.07,7.

Opinions dels protagonistes

Irineu Esteve, fondista: “Al final ha sortit un resultat, ha sortit una bona cursa que buscàvem. Aquesta cursa sempre se’m dona força bé. És una cursa peculiar perquè es fa l’estadi, el pla i la pujada, m’he posicionat bé i crec que hem pogut estar entre els millors. Seguim on estàvem i ara intentar pujar un esglaó més”.

“A aquesta carrera és important situar-se just a la volta de l’estadi una mica davant perquè si perds posicions no pots passar. Si comences la pujada darrera costa estar entre els primers. A l’estadi he pogut sortir 25è més o menys i quan ha acabat el pla estava top10, després hi ha hagut un petit col·lapse en el qual m’he situat malament, els quatre o cinc primers han marxat… Fins aquell moment he arribat a pensar que podia haver fet molt més, però he vist el tall i aquí he vist que s‘escapava… potser no el podi, però sí acabar cinquè o quart, tot i que mai es pot saber si m’hagués rostit”, ha manifestat.

Joan Erola, entrenador: “Un resultat així ens feia falta una mica a tots. Més que el sisè lloc, que no ho hem aconseguit mai, és el punt d’inflexió. Feia falta una carrera d’aquestes per estar convençut que té el nivell per estar on està. Sabem el potencial que té, i tots esperàvem un resultat com aquest. També ho mereixia l’equip per fer front a les pròximes curses amb una càrrega de motivació important. Ha fet una cursa molt bona perquè ha sortit molt ben col·locat, estava entre els millors quan ha començat la pujada, això ha fet que pogués pujar amb els que anaven realment forts. Aquest és el seu millor resultat, abans havia fet una 8a i una 10a posició”.

“Carola avui ha fet una mica la seva cursa però ha pujat molt, molt bé. La Carola està en un estadi diferent. Estic molt content perquè ha acabat i ha aguantat molt bé aquest Tour de Ski, no està encara en el nivell per estar més endavant, però ens queda poquet per poder aconseguir-ho. El pas d’aquest any respecte a l’any passat és important”.