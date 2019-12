El Tour de Ski ha celebrat avui la segona prova a Lenzerheide (Suïssa), en aquesta ocasió amb l’sprint. Irineu Esteve ha acabat la cursa en la 74ª posició, i amb la suma de temps de les dues jornades, finalitza aquesta primera part de la competició en la 39ª posició.

Esteve ha competit en l’sprint, una prova en què habitualment no s’adapta a la seves condicions físiques, però que ha lluitat pensant en la general. Així les coses, l’andorrà ha estat avui 74è amb un crono de 3.02,47, a 17,83 del millor temps.

D’aquesta manera, en la general i després de dues proves Esteve se situa 39è, amb un crono total de 36.57,0 a 1.50,0 del millor temps, que és per al líder noruec Johannes Hoesflot Klaebo, amb 35.07,0. El temps d’Esteve es troba a 14 segons de la 30ª posició, que és per al finlandès Perttu Hyvarinen. En competició hi ha 85 fondistes.

Ara la competició del Tour de Ski viatja a Toblach (Itàlia), on estan previstes les curses de 15 quilòmetres patinadors el dia 31, i els 15 quilòmetres clàssic en persecució el dia 1.

Joan Erola, entrenador: “Estem al darrere, una mica el que esperàvem en aquesta cursa. Jo pensava estar entre 16 i 20 segons i estem a 17… ni tan mal. No hem perdut molt segons, en un sprint de 2.44 per al primer i ara ja a preparar les curses dels dies 31 i 1”.