Esteve 31è i Vila 46a a Val di Fiemme, en la penúltima cursa del Tour de Ski

Aquest dilluns s’ha disputat la primera cursa del Tour de Ski a Val di Fiemme, i la penúltima de la competició, sobre una distància de 15km per als homes, i 10 per a les dones, amb les dues curses en sortida massiva.

Irineu Esteve ha acabat la cursa en la 31a posició, amb 43.57,8, a 2.26,6 del guanyador, el noruec Johannes Hoesflot Klaebo, que s’ha imposat amb 41.31,2, i a dos segons de la 30a posició, que ha estat per al francès Clement Parisse, amb 43.55,6.

Esteve és 30è en la general del Tour de Ski, amb 2.00.47,0, a 8.08,0 del líder, el noruec Johannes Hoesflot Klaebo, que suma 1.52.39,0.

Pel que fa a Carola Vila, la fondista andorrana ha finalitzat 46a amb un crono de 33.48,4, a 3.57,1 de la guanyadora, la russa Natalia Nepryaeva (29.51,3), i a minut i mig de la 30a posició, que ha estat per a la francesa Delphine Claudel (31.56,29).

Vila ocupa la 47a posició a la general del Tour de Ski, amb 1.33.50,0, a 10.25.0 de la líder, que és la russa Nepryaeva amb 1.23.25,0.

Demà es tanca el Tour de Ski amb l’última cursa, la Pujada a Cermis a Val di Fiemme, una cursa amb un primer circuit més pla, i una pujada final, per completar en total 10km, tant en categoria masculina com femenina.

Joan Erola, entrenador: “Respecte a Irineu, penso que a nivell de rendiment esta molt bé, tot i que no ha aconseguit un millor resultat per diversos motius, com els esquís d’avui. Esperem canviar la tendència en les pròximes curses”.

“Carola ha fet la seva cursa, està a la part de darrera però estem a prop dels 20 o 30 segons que li falten. Ha donat un salt de qualitat, però encara falta per estar en aquell grup intermig de la Copa del Món. Ha millorat i estic content amb el seu procés per consolidar-se en la Copa del Món”.