Esteve 10è i Del Rio 11a a la pujada al Lysebotn del Blink Festival

Irineu Esteve entrant a meta (FAE)

Aquest dimecres ha començat per a Irineu Esteve i Gina del Rio una nova edició del Blink Festival, cita habitual de l’estiu en competició de rollerski, i escenari noruec on es presenten els grans fondistes del panorama internacional. Irineu Esteve ha estat 10è i Gina del Rio 11a en la primera cursa, la pujada al Lysebotn.

En homes, Esteve ha recorregut els 7,5km d’ascensió amb un crono de 31.34, a 1.34 del guanyador, que ha estat Symen Hegstad Krüger amb 30.00. La victòria en homes s’ha decidit per segons, amb Andreas Fjorden Ree segon a 6 segons, i Iver Tildheim Andersen tercer a 12 segons.

En dones, Del Rio ha completat la distància dels 7,5km en 38.24, a només tres segons del top10 i a 3.30 de la vencedora, que ha estat la noruega Heidi Weng a 34.54 i que ha guanyat deixant a un minut a la segona, la també noruega Kristin Austgulen Fosnaes (+1.02), i a gairebé dos minuts a la tercera, la noruega Helene Marie Fossesholm (+1.49).





Dijous, 50km clàssics amb Esteve

La cita de dijous del Blink Festival serà només per a Irineu Esteve, que competirà als 50km clàssics en mass start. La sortida serà a les 18:45h.





Divendres, cursa també

La cita de divendres serà la 10km clàssic per a la categoria femenina i els 15km masculins, però abans s’ha de fer el pròleg per a aconseguir classificar-se per a disputar aquestes proves, i això serà a partir de les 15.30h. En cas de classificar-se, els 10km femenins seran a les 18:25, mentre que els 15km masculins començaran a les 19:45h.





Dissabte, només Del Rio

L’últim dia serà dissabte, un sprint en patinador que només correrà Gina del Rio. Seran dues voltes en circuit urbà.





Marc Puigsubirà, entrenador: “A tres segons del top 10 la Gina, a una cursa amb molt de nivell. Estem molt contents perquè ha corregut molt bé. L’Irineu, venint de l’operació i a una cursa que normalment se li dona molt bé, on ha fet podi en altres anys, aquest any amb l’operació i tot el que ha estat parat pels entrenaments, sense fer la pretemporada que volíem, la veritat és que estem molt contents perquè està al top10, que és un molt bon resultat”.