Ester Molné assisteix a la presentació de la nova brigada mòbil de la gendarmeria de l’Hospitalet

La ministra, Ester Molné, en la presentació de la nova brigada territorial mòbil de la gendarmeria francesa (SFGA)

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha participat aquest dimecres en l’acte de presentació de la nova brigada territorial mòbil de la gendarmeria francesa, formada per 6 agents, a l’Hospitalet-près-l’Andorre. La creació d’aquesta unitat permet reforçar la lluita contra el contraban a la zona fronterera amb Andorra i és una mostra de l’estreta col·laboració que hi ha entre els cossos de seguretat dels dos països que mantenen unes relacions excel·lents en matèria de cooperació.

En aquest sentit, des de la Prefectura de l’Arieja han destacat que la brigada “treballarà al costat” de les autoritats andorranes i “intensificarà els controls” per a lluitar contra el tràfic il·lícit de mercaderies sensibles. Precisament, des d’aquest dijous, es posa en marxa una patrulla mixta entre aquesta nova brigada, efectius de la Policia andorrana i agents de la duana francesa amb diversos punts de control en territori francès. Una acció que se suma a la cooperació franco-andorrana que ja existeix envers el contraban a la zona fronterera, com ara la patrulla mixta entre efectius de les duanes francesa i andorrana i de la Policia del Principat, així com a les col·laboracions puntuals entre els cossos de policia d’ambdós països.

Tot i que la primera patrulla mixta s’estrenarà en territori francès, les intervencions conjuntes també es podran efectuar en territori andorrà. La Policia d’Andorra destinarà a aquestes patrulles mixtes agents de la Unitat d’Intervenció Tècnica, la Unitat de Seguretat Ciutadana i la Unitat de Fronteres i Estrangeria.

L’acte ha comptat amb la participació del prefecte de l’Arieja, Simon Bertoux, així com d’altres representants i càrrecs electes de la zona. Per part d’Andorra, també s’hi ha desplaçat el director del Cos de Policia, Bruno Lasne, i la directora adjunta del departament de Tributs i Fronteres, Vanessa Garcia, així com la cònsol major d’Encamp, Laura Mas.