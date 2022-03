Títol: Estels i formigues

Escriptor/a: SERRA, Sebastià

Il·lustrador/a: Sebastià Serra

Editorial: El Cep i la Nansa

Pàgines: 36

Edat: a partir de 7 anys

Sebastià Serra regala al jove lector tot un conjunt d’històries que podem anomenar naturals, és a dir, que fan referència a l’herba fresca des de la qual poden observar-se els estels, a la lluna i les seves fases, als ocells, als grills i a tota una colla d’animalons –terrestres i també marins, com a «La ciutat submergida»– que desfilen per les pàgines d’aquest àlbum. Cadascuna de les històries emergeix amb força sobre unes boniques il·lustracions de tons intensos. Fixem-nos en la que obre el recull, anomenada «La primera formiga», en què aquest insecte de color negre camina donant tombs sobre un mar d’herba verda. O en «Els planetes», nou versos de rima lliure que, arrossegats per l’astre sol, giren com baldufes.

El més destacable d’aquest àlbum són, sens dubte, les il·lustracions, que ens ajuden a valorar una realitat de la qual sovint no som conscients: formem part d’un immens univers en el qual tot està absolutament connectat i relacionat. És el que Sebastià Serra ens vol comunicar a «Les constel·lacions»: «La mare, la iaia, l’amiga, el cosí / els companys d’escola, la mestra, el veí, / el gos, la fornera, el profe de trombó… / tots formem la teva constel·lació.» Un àlbum correcte, ben editat i que dona fe de l’extraordinària feina que l’editorial El Cep i la Nansa duu a terme en favor de la literatura infantil.

Moisès Selfa / Clijcat / Faristol