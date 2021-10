Títol: Estava preparat per a tot menys per a tu

Autor/a: Albert Espinosa

Pàgines: 272

Editorial: Rosa dels Vents

Sinopsi:

En aquesta vida, el que és important no ho ensenyen, però un cop ho has après, ja no ho oblides.

Sempre he cregut que les paraules són importants per sanar-te. En aquest llibre he mirat de dipositar tota la meva experiència i allò que he après de les moltes persones que han decidit transmetre’m la seva saviesa: els secrets i l’energia que desprenen els grocs amb qui he coincidit a la vida.

M’agradaria que aquest llibre fos una farmaciola de bufades energètiques per molts tipus de mals i, sobretot, per a l’ànima. L’he escrit amb l’esperança que alguna d’aquestes bufades us activi la il·lusió, us allunyi del problema que ara teniu i us torni al camí de l’alegria si us trobeu en un moment vital difícil. També tinc clar que vull que aquest llibre sigui il·lustrat, que tingui uns dibuixos ben bonics que us facin anar d’una bufada a l’altra.

Bufeu i gaudiu.

Albert Espinosa

Autor/a

Albert Espinosa (Barcelona, ​​1973). Actor, director, guionista i enginyer industrial. És creador de les pel·lícules Planta 4a, Va a ser que ningú és perfecte, La teva vida en 65 ‘, No em demanis que et besi perquè et besaré i Live is Life. Així mateix, és creador i guionista de la sèrie Polseres vermelles, basada en el seu llibre El món groc i en la seva lluita contra el càncer, i d’Els espavilats, basada en El que et diré quan et torni a veure. El total de la seva obra literària s’ha publicat en més de 40 països amb més de 2.500.000 exemplars venuts a tot el món. www.albertespinosa.com

Font: lacasadellibro