Estàs amargada!

Segurament, tots hem fet servir aquesta paraula per a qualificar algú. Ets una persona amargada, només fas què queixar-te, mai estàs contenta i tot ho critiques. Doncs aquesta manera de ser ve condicionada per la manca d’eines cognitives per afrontar les situacions desagradables.

La persona és incapaç de gaudir dels contratemps, mentalment és massa rígida i no pot emmotllar-se a les noves situacions, donant com a resultat la frustració. Utilitza la queixa com a forma de relacionar-se socialment, tot ho troba malament, injust, insuficient i que es podria haver fet d´una altra manera. Aleshores, una de les millors maneres d´interactuar amb ella és fent servir la ironia.

La idea és no deixar que ens amargui a nosaltres també, la negativitat es contagia fàcilment si no tenim cura. Sent irònics aconseguirem que se’n adoni del seu comportament i segurament deixarà de queixar-se tant davant nostre. Una de les frases que podem fer servir és « ets genial, tot ho veus fatal » t´acaben de donar un augment de sou i en comptes d’estar alegre, et queixes. Una altra frase és, « Adoro com ets » ho tens tot per a estar contenta i et passes el dia queixant-te, « quan sigui gran vull ser com tu ». L’objectiu del nostre comportament és fer-li entendre que estem farts del seu caràcter i què ens dona més llàstima que plaer estar amb ella.

Igualment, s´ha d´entendre que l’amargura és un hàbit adquirit i de la mateixa manera que s’ha après, també es pot desaprendre. Hem de començar abandonant la queixa no constructiva, és a dir, per cada queixa que fem, hem d’aportar una idea. D’aquesta manera el nostre cervell entendrà que davant les complicacions sempre hi ha una possible solució i aquest pensament dona esperança. Interpretarà les situacions de forma no catastrofista, ho entendrà més com un repte a superar i al mateix temps ho considerarà una lliçó. Paral·lelament, començarà a prestar més atenció als beneficis que als perjudicis.

