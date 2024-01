Estar orgullosos de nosaltres mateixos és sinònim de felicitat

Omar El Bachiri. Psicòleg

La qüestió ja no és ser feliç, sinó, estar orgullós d’un mateix i de manera inevitable, serem feliços perquè estarem valorant els nostres assoliments. Li estarem donant un valor emocional al nostre esforç, per tant, saber valorar-nos és la clau per a viure amb calma i serenitat, sense canvis bruscos d’humor. Ningú sap millor que nosaltres mateixos l’esforç físic o mental que hem dedicat a aconseguir els nostres objectius personals. Preparar unes oposicions, exàmens, conquistar a la parella sentimental, estalviar per a comprar el vehicle, el pis, marxar de vacances, millorar físicament, etc. Estar orgullós d’un mateix és tan important que condiciona per complet la nostra interacció social perquè som el reflex del nostre estat anímic.

Amb això vull dir, que està molt bé escoltar l’opinió que els altres puguin tenir de nosaltres, però si no la compartim, no ha d’afectar-nos gens ni mica. Estan valorant-nos amb les seves capacitats mentals i econòmiques i, per tant, viuen una realitat diferent de la nostra. A tall d’exemple perquè s’entengui millor: no és igual treballar i estudiar paral·lelament que només estudiar i, per tant, es pot entendre la diferència entre preparar unes oposicions mentre estem treballant, que tenint tot el temps del món perquè no tenim la necessitat de treballar. Aleshores, és il·lògic valorar els nostres assoliments segons el punt de vista d’algú que no comparteix la nostra realitat.

Un altre exemple seria la compra del pis: no és igual estar finançats pels nostres pares que pel banc, aquest últim ens cobra interessos i, per tant, l’esforç econòmic és molt superior. Amb això vull dir que si estem aconseguint els nostres propòsits hem de celebrar-ho i la millor manera de fer-ho és estant orgullosos de nosaltres mateixos. D’aquesta manera és quasi impossible no sentir-se feliç atès que, el sentiment de satisfacció ens manté centrats en el present perquè estem gaudint del moment.





