Estamariu es dota de quatre carregadors per a cotxes elèctrics

Punt de càrrega per a cotxes elèctrics al poble d’Estamariu (Foto: Fundació Planes Corts)

El poble urgellenc d’Estamariu s’incorpora a la mobilitat elèctrica. El petit municipi de la vall del Port Negre, de tot just 136 habitants fixos, disposa des de fa pocs dies de quatre carregadors per a cotxes elèctrics, amb una estació de càrrega que han construït al centre del poble.

Aquesta actuació forma part del projecte de comunitat energètica que des de ja fa dos anys desenvolupa la Fundació Planes Corts, que treballa per a dinamitzar els pobles d’Estamariu i Bescaran i fomentar-hi el retorn o l’establiment de població. Aquest objectiu es duu a terme mitjançant l’Associació Comunitat Energètica de l’Alt Urgell-la Vall del Port Negre, que a banda d’aquests quatre punts a Estamariu també preveu instal·lar-ne dos més al nucli de Bescaran, que pertany al municipi de les Valls de Valira. D’aquesta manera, expliquen, esperen facilitar l’establiment de veïns que ja disposin de cotxe elèctric o híbrid, o bé tinguin intenció de comprar-ne un, com també atraure turistes, de manera que puguin visitar la zona mentre carreguen el seu vehicle.

Des de la Fundació Planes Corts assenyalen que, per a donar-li utilitat, també treballen perquè la nova estació de càrrega aparegui ja als principals mitjans de recerca i geolocalització, com per exemple Google Maps, per tal que Estamariu aparegui al mapa i molts visitants hi vegin com un motiu per a fer-hi parada. Dos dels punts de càrrega són d’accés lliure i s’han construït al costat de l’Hotelet d’Estamariu, mentre que els altres dos són d’ús exclusiu per als clients d’aquest hotel, situat en ple centre del poble. Per a fer-los servir cal donar-se d’alta a l’aplicació Place to Plug, i el preu és de 0,3 euros per kWh.





Planta de biogàs i instal·lació de plaques fotovoltaiques

La comunitat energètica també ha fomentat el desenvolupament d’una planta de biogàs, per a aprofitar així les dejeccions ramaderes, i la instal·lació de plaques fotovoltaiques. D’aquesta manera, consideren que es pot aconseguir a mitjà termini que els veïns adherits al projecte puguin ser autosuficients a nivell energètic i que això es converteixi en un al·licient més per a viure-hi.

Des de la seva creació, la fundació també ha impulsat d’altres accions com per exemple un cicle de tallers sobre oficis que poden crear activitat econòmica vinculada a les característiques de la vall i a l’Alt Urgell. Aquestes sessions es duen a terme un cap de setmana cada mes, al llarg de tot l’any. L’entitat també ha creat el Festimariu, un festival d’art i música que va celebrar la seva primera edició el setembre passat.