Estamariu acollirà 37 músics i cantants d’una dotzena de països, en el marc del Festival Bachcelona

Trenta-set joves músics i cantants provinents d’una dotzena de països d’arreu del món faran una estada de cinc dies a Estamariu per a treballar, de forma immersiva, el repertori del compositor alemany Johann Sebastian Bach. L’arribada de tots aquests artistes, entre el 3 i 7 de juliol, ha estat possible gràcies a un acord de col·laboració entre la Bachcelona Akademie i la Fundació Planes Corts, que assumeix les dietes i les despeses d’allotjament, les quals tenen un cost aproximat de 15.000 euros.
L’objectiu d’acollir aquesta residència artística d’estudiants recent llicenciats va en línia amb un dels eixos estratègics de la Fundació, el de promoure l’accés a la cultura com a via per enfortir els llaços de la comunitat que viu en aquest petit poble pirinenc. A la vegada, l’organització del certamen busca en aquesta estada proporcionar als participants uns espais de trobada allunyats del món urbà i que afavoreixin la seva concentració i creativitat.
La feina que duran a terme de forma conjunta a Estamariu servirà per a preparar el concert inaugural del Festival Bachcelona, programat pel 7 de juliol a les 19 hores a l’Auditori de Barcelona. Els joves estaran dirigits per Lluís Vilamajor, referent de la música antiga i de l’àmbit bachià, i treballaran amb persones de reconegut prestigi en aquest àmbit. Entre d’altres, destaquen la fagotista holandesa Marit Darlang, la cellista alemanya Hannah Freienstein, el trompetista anglès Neil Brough, la soprano francesa Maëlys Robinne, i la mezzosoprano suïssa Lara Morger.
Tres corals de la Seu d’Urgell, en un concert de Bach a Sant Vicenç
En el marc de l’estada artística, durant tot el cap de setmana s’oferiran assajos oberts al públic a l’Espai Joan Planes i a l’església de Sant Vicenç. A més, una vintena de membres de la Coral Signum, Encoratjades i el Cor de Cambra Caterva, de la Seu d’Urgell, participaran en una sessió de Cantates de Bach, que es podrà veure el dilluns, 6 de juliol, a les 15 hores, en aquest temple romànic d’Estamariu, i amb les pintures murals que es conserven a l’absis com a escenari de fons.
El director de la Coral Signum, Quim Manyós, ha valorat positivament tant la iniciativa com la possibilitat de participar-hi, a més de destacar la figura de Vilamajor, del qual ha dit que tothom ha «d’aprendre molt». Per la seva banda, la directora d’Encoratjades, Andrea Mercadal, ha detallat que són una coral «inclusiva» i que toquen música moderna, amb la qual cosa creu que estar al costat dels membres de la Bachcelona Akademie els permetrà experimentar amb un repertori nou. Finalment, la seva homòloga al Cor de Cambra Caterva, Amàlia Sanz, ha destacat «la gran oportunitat» que suposa el projecte per la gent de la zona que es dedica al cant coral.
Bachcelona Akademie
La Bachcelona Akademie va néixer el 2022, coincidint amb el desè aniversari del festival. Vilamajó va ser el primer director del cor de cambra format arran del projecte, tasca que desenvoluparà enguany per quarta vegada. De fet, destaca que aquest «té una energia molt bonica», sobretot la que sorgeix «dels professors amb la barreja amb els joves músics».
Més enllà de la pròpia tècnica, un dels aspectes que es valora de forma important és que aquesta estigui «al servei de la música», segons comenta el director del cor de cambra. De fet, Vilamajó argumenta que les creacions de Bach «no són notes ni pentagrames; són dibuixos que s’expressen amb la línia melòdica de cava veu, l’harmonia i el contrapunt», entre d’altres recursos.
Treball sobre el repertori de Bach
Pel que fa al repertori del mestre de la música del barroc, Vilamajó assegura que és immens i que «cada cop que es treballa és com mirar un paisatge des de diferents costats», fet que, apunta, «aporta riquesa al treball». Finalment, ressalta el fet que el projecte de la Bachcelona Akademie és conegut internacionalment. De fet, a banda de joves catalans i d’altres provinents de diferents punts de l’Estat espanyol, n’hi ha de vuit països europeus (França, Itàlia, Alemanya, Portugal, el Regne Unit, Suïssa, Països Baixos i Ucraïna) i d’Austràlia, Mèxic i els Estats Units.
El projecte proposa un cor de cambra, de 3 o 4 membres per a corda, en el qual alguns cantants poden arribar a assumir parts de solista. Els 37 cantants i músics que faran l’estada a Estamariu (19 homes i 18 dones) van ser escollits, en primer lloc, a partir de la valoració del seu currículum i la gravació d’una ària de Bach en vídeo. Posteriorment, es van programar audicions presencials a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) a finals del mes de febrer.