Estalviar diners en planxar és possible

Planxar és una activitat tan rutinària que la majoria de gent no ho pensa i molt menys es planteja que es pot estalviar en el planxat. Però és així. Per això, hem elaborat una sèrie de consells per a estalviar temps, diners i energia en aquesta pràctica tan quotidiana.

• Si uses la planxa puntualment cada vegada que planxes una peça, no li estaràs traient partit a l’electrodomèstic i gastaràs més llum. El millor és acumular una bona muntanya de roba i planxar-la tota de cop.

• Si deixes d’utilitzar la planxa durant una bona estona, el millor és apagar-la. Qualsevol electrodomèstic consumeix endollat, i en manera stand-by, més del que penses.

• Divideix i classifica la roba en grups abans de planxar-la. Si t’organitzes prèviament, estalviaràs temps i energia. A més, no tota la roba ha de planxar-se a la mateixa temperatura. Deixa-la col·locada del revés, que és com han de planxar-se les peces.

• Les planxes actuals no necessiten massa temps per a escalfar-se, a diferència de les antigues. Així que no necessites connectar la planxa amb molt de temps d’antelació, amb un parell de minuts és suficient. El recomanable és connectar-les quan ja tinguem la roba llesta per a planxar: preparada i classificada.

• Comença a planxar pel grup que requereixi una temperatura més baixa de la planxa. Si desendolles la planxa quan encara et queden dues o tres peces, podràs planxar-les aprofitant la seva calor residual. Cada peça compta amb etiquetes que indiquen les instruccions de planxat. Un punt indica un planxat més suau (sedes, per exemple), dos punts indiquen un planxat regular (fins a 120 °C, en teixits com a llanes, caixmirs i altres), i tres punts indiquen una alta temperatura, sense superar els 140 °C o 150 °C (com a cotó, lli o texans).

Per milahorro.com