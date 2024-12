Estalviar amb seny: una necessitat en temps d’incertesa

Un pare ensenyant a estalviar al seu fill (AMIC)

En un context d’inestabilitat econòmica, l’estalvi s’ha convertit en una prioritat per a moltes llars. Comptar amb un coixí financer és la principal motivació, amb un increment considerable del 30 % el 2019 al 40 % el 2023, segons els últims estudis. La precaució per a imprevistos ha crescut, ja que els estalviadors són més conscients de la possibilitat de caure de nou en una crisi.

Tot i això, l’excés de prudència no ha impedit que més de la meitat de les persones hagin vist com els seus estalvis disminuïen per la inflació. L’augment dels tipus d’interès ha afectat també aquells amb préstecs o hipoteques, però alguns han trobat avantatges en la millor remuneració d’alguns productes, cosa que pot resultar positiva en termes de rendiment.

Els dipòsits (87 %), els plans de pensions (54 %) i els fons d’inversió (40 %) són els productes més utilitzats per a estalviar. Deixar una gran part de l’estalvi en comptes o actius poc retribuïts pot limitar el creixement del patrimoni, ja que la inflació pot reduir el poder adquisitiu amb el pas del temps.

Finalment, criteris com la seguretat, la transparència i els factors ambientals, socials i de governança estan guanyant protagonisme, especialment entre els més joves. Busquen inversions responsables i sostenibles que no només protegeixin els seus estalvis, sinó que també contribueixin al bé comú.





Per Tot Sant Cugat