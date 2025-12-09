Estadística, la Cambra i Andorra Business presenten la nova edició digital d’Andorra en xifres

El departament d’Estadística del Govern d’Andorra, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) i Andorra Business presenten una nova edició d’Andorra en xifres. Una publicació de referència que es renova amb un format digital, més accessible, interactiu i pensat per facilitar la consulta, l’actualització de les dades i l’accessibilitat de la informació. Aquesta publicació respon al compliment de l’activitat estadística A175 del Pla Estadístic 2022-2025. La publicació recull de forma exhaustiva els principals indicadors socioeconòmics i tota la informació rellevant per comprendre la realitat institucional, econòmica, social i territorial del Principat, comparant amb els països veïns i l’entorn europeu.
Aquesta mirada global d’Andorra la converteix en una eina indispensable per a empreses, inversors, estudiants, ambaixadors, organismes públics i qualsevol persona que necessiti informació fiable i estructurada sobre el país.
Tot i estar concebuda principalment per a l’entorn digital, la nova plataforma permet descarregar en format PDF cada apartat o la publicació sencera, per a facilitar-ne l’ús i garantir-ne una consulta versàtil i adaptada a les necessitats dels usuaris.
Un format digital més pràctic, àgil i accessible
El nou format digital facilita la navegació per temes i la descàrrega personalitzada dels continguts. Inclou també gràfics dinàmics amb diverses opcions de visualització que enriqueixen l’anàlisi. Aquest nou entorn facilita la lectura, garanteix una actualització més eficient del contingut i reforça la transparència en la difusió de dades i informació rellevant del país.
Continguts destacats de la publicació
1. Andorra en un cop d’ull
Aplega les principals magnituds i dades generals del país, incloent-hi comparatives amb altres estats europeus.
2. Andorra, un país europeu
Un apartat ampli que proporciona una visió global del país a partir de dades i informació rigoroses. Presenta les principals característiques territorials, climàtiques, històriques, polítiques, jurídiques, fiscals i socials del Principat, i ofereix el marc de context necessari per a interpretar les dades i comprendre amb més profunditat la realitat i l’evolució d’Andorra.
3. Andorra, una economia avançada
Ofereix una visió extensa de l’activitat econòmica del país, amb informació sobre el teixit empresarial, el mercat de treball, l’evolució dels preus, el sector públic, el sector exterior i de l’evolució econòmica dels principals sectors econòmics del país.
4. Annexos
Inclou adreces i webs d’interès que faciliten l’ampliació d’informació i la consulta de fonts oficials i institucions del país. La nova edició d’Andorra en Xifres 2024 que s’edita de moment només en català, ja es troba disponible a les pàgines web de les tres entitats impulsores (www.estadistica.ad, www.ccis.ad i www.andorrabusiness.com). En cas d’alguna revisió de dades, s’aplicarà de forma automàtica en la publicació.
Aquesta publicació referma el compromís de les entitats amb el rigor estadístic i la divulgació econòmica, i posen a disposició del públic una eina útil per a comprendre millor el país i donar suport a projectes, estudis i iniciatives empresarials.
En aquest sentit, el director del Departament d’Estadística, Edgar Baró, ha assenyalat que es tracta d’un instrument de gran utilitat, ja que ofereix xifres actualitzades i comparades amb la Unió Europea.
Al seu torn, Judit Hidalgo, directora d’Andorra Business, ha recordat que l’eina donarà resposta a les múltiples peticions que reben per part d’institucions, organismes i particulars per a disposar de dades, mentre que la directora de la Cambra de Comerç, Sol Rossell, ha insistit en el fet que la Cambra, el Govern d’Andorra i Andorra Business uneixin esforços per a un projecte com aquest.