Estada de l’FC Andorra a Olot

Entrenament de l’FC Andorra (AndorraDifusió)

L’FC Andorra del tècnic, Ferran Costa, ha tornat a la feina després d’una breu aturada per les festes de Nadal. Tot i això, els futbolistes tricolors hauran d’esperar fins al 10 de gener per a tornar a la competició al camp del Clube Deportivo l’Arenteiro. Abans era previst fer un amistós el 5 de gener contra l’Atlètic d’Escaldes per a agafar rodatge, però finalment no es jugarà.

Del 2 al 5 de gener (d’aquest dijous a diumenge), l’FC Andorra es desplaçarà a Olot on hi farà una mini estada per tal de tornar amb els jugadors amb més ritme de cara a la represa de la competició després del parèntesi nadalenc.