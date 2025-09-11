Estada de l’Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig sub-16 a Ushuaia, al costat dels top mundials

Una part de la delegació més nombrosa mai enviada per l’Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig (PCGR) ha finalitzat l’estatge anual a Ushuaia (Argentina). Fins a la Tierra de fuego s’hi van desplaçar, com cada any des d’en fa deu, els joves sub-16, però aquest any s’hi ha sumat el Pas Grau FIS Racing, amb un total de 15 esportistes del club encampadà.
A Cerro Castor, Damien Bousquet, com responsable de grup i amb el suport de l’entrenador acompanyant Jaume Planella, ha treballat amb un equip de nou esportistes, quatre de primer any i cinc de segon.
“Hem fet 21 dies d’esquí, amb una primera setmana amb treball de base, molt volum en esquí lliure, ens hem centrat en errors tècnics que ja havíem pogut detectar la temporada passada, treballant equilibris, recolzament peu exterior, posicions de base, treball sense pals, amb gomes. Hem fet un segons bloc amb traçat, progressiu, amb piquet petit i plomes i retardar el piquet llarg per arribar amb bona tècnica, ja que si poses d’entrada pal llarg i intensitat és difícil centrar-se en la tècnica, per a arribar a la darrera setmana amb més traçat de pal llarg, com si fos cursa”, explica Damien Bousquet.
Donat que quan l’equip va arribar encara no hi havia tots els equips de Copa del Món, “hem pogut entrenar durant dues setmanes en pistes molt interessants com la de Gran Castor, que és on entrenen els grans equips, a Las Rocas, Teleski, i variar de lloc de treball, que sempre és molt positiu, ja que tens diferents configuracions de pista i pendents”, explicava el responsable de l’equip sub-16
La meteorologia de la zona assegura bones condicions de neu, com les que trobaran en competició a Europa durant l’hivern: “Neu dura, gel, que feia que acabéssim ben cansats les primeres setmanes, per a tenir una neu una mica més tova després de les nevades dels darrers dies. Poder entrenar aquí és un luxe”, deia Bousquet.
En l’estació argentina, l’Esquí Club Pas de la Casa Grau ha compartit moments amb el carismàtic Lucas Pinheiro Braathen, l’equip de tècnica francès amb noms com Marie Lamure, Clement Noel o Flavio Vitale entre d’altres, així com amb el corredor referent del Principat del PCGR, Joan Verdú.
La baixes cotes de l’estació fan que el cansament no sigui tan intens com quan s’entrena en glaceres a 3.000 metres, per la qual cosa es pot fer treball de més intensitat.
A més de la part esportiva, com a club, el PCGR fa gran incís en la part formativa dels joves que estan sota la seva disciplina, per la qual cosa s’han organitzat jornades de convivència amb l’equip local del Club Andino Ushuaia, amb qui des de fa deu anys s’hi col·labora i que permet aquests estatges a l’estació argentina en un moment en que el resort ja no s’accepta clubs per la gran demanda d’equips nacionals, així com sortides a conèixer la cultura “fuegueña” i descoberta de la natura i fauna salvatges de la zona.
Pel que fa als Pas Grau FIS Racing, de Pol Noguera, els components de l’equip seguiran a Ushuaia fins al 23 de setembre donat que s’han anul·lat totes les curses previstes a Argentina per manca de neu, a la part central dels Andes.