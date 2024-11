Estada a Àustria per a l’Esquí Club Pas amb bones condicions de neu i meteorologia

Els joves esquiadors andorrans a Stubai, Àustria (Esquí Club Pas Grau)

L’Esquí Club Pas Grau finalitza aquest dijous l’estada a Stubai, que va començar el 25 d’octubre, i on gràcies a les intenses nevades d’octubre que va rebre Àustria, els equips han trobat bones condicions de neu alhora que la meteorologia els ha acompanyat. “Fem una valoració molt positiva de l’estatge. Hem trobat neu freda i les condicions han estat molt bones durant tot el dia, cosa que ens han permès allargar els entrenaments. Hem fet treball base sobre els nous esquís – ja que amb els creixement dels nens la mida dels esquís és més llarga- així com treballar amb els U12 dins el traçat per a agafar ritme i sensacions, copiant els U14”, explicava l’Adrià Margarit, responsable U12.

“Per als U19 l’estatge ha estat un molt bon complement a la pretemporada. Les bones condicions ens han deixat doblar sessions 3 dies de 6. Ens hem centrat en la posició, tant de cos com d’esquís. Feina feta en gegant i eslàlom i ara toca fer treball intens de força per a estar preparats per a les curses”, és la valoració de Jaume Planella, responsable U19

Tots els grups van gaudir d’una jornada cultural a Innsbruck, així com un aprenentatge paral·lel en mobilitat sostenible, utilitzant el transport públic de la zona per a desplaçar-se cada dia.