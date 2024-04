“Essències i mirades del bosc”, una mostra inspirada en el llibre “Joies de la Fauna d’Andorra”

Teresa Ventura

M’han sorprès gratament les pintures a l’oli exposades per Javier García Daza al Centre Comercial Illa Carlemany, les quals es poden visitar fins aquest diumenge, dia 14 d’abril. Per tant, queden poques hores. L’autor que diu no tenir formació acadèmica en l’art, demostra una gran sensibilitat a l’hora de captar alguns del animals de la fauna andorrana.

Tanmateix el fet d’inspirar-se en el llibre “Les Joies de la Fauna d’Andorra” (2021), escrit pel biòleg i poeta Mario Chimenea, són ja una garantia d’èxit, perquè l’autor del llibre és un fidel estudiós de la natura andorrana. Tal com ho confirma en el seu segon llibre, amb el títol de “Camino en verso, de nieves a tormentas en el Pirineo (2022), Mario Chimenea, mitjançant els seus Haikus, ens aporta la riquesa de la flora i fauna a través de les quatre estacions .

Després d’aquest preàmbul literari, recupero la meva visió de l’exposició dels olis en petit format i sobre travetes de 27 x 35, del pintor Javier Garcia Daza, que acabo de visitar. L’autor cerca i troba l’expressió de cada un dels animals que constitueixen la fauna andorrana, des del tritó pirinenc fins a l’esquirol roig, l’astor, el mufló, la mallerenga cua llarga i la perdiu blanca. Però és que, a més a més i mitjançant un codi QR, el visitant pot escoltar cada un dels sons que emeten els diferents animals pintats de l’exposició, una forma molt didàctica per a conèixer millor la fauna andorrana i la seva riquesa sonora.

La llúdriga també hi té un “company” entre cometes, al seu espai pintat, el corb (a la imatge). Després hi ha el bernat pescaire. A l’altre plafó hom veu l’astor acompanyat de l’esquirol roig i el segueix el gat fer i així successivament fins a trobar la pitavola nocturna (Isabelina), l’isard, la guineu, el mussol pirinenc i també altres com la salamandra i l’escurçó que a l’estiu trobem a la Vall d’Incles principalment, sense obviar la marmota que també habita als Alps, els Apenins i les Montanyes Rocoses del nord d’Àsia.

Altres pintures del artista Javier García, ens apropen al voltor, el xot, la merla, el falciot, el gaig, el senglar i, fins i tot, la musaranya i la marieta.

Són un total de 37 pintures com hem dit abans, de petit format, que l’autor Xavier García Daza acaba d’exposar, a la planta baixa del Centre Comercial “Illa Carlemany” d’Escaldes-Engordany on ha rebut nombroses visites que incloïen alguns turistes.

Plafons amb algunes de les pintures de l’exposició de Xavier Garcia Daza

Text i fotos: Teresa Ventura

Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra i Secretària general de l’Associació d’Escriptors del Principat d’Andorra (AEPA)