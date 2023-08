Esquinçades i contusions, principals causes de baixa laboral

Esquinç de turmell en un accident laboral (rawpixel / freepik)

El nombre d’accidents laborals ocorreguts durant l’any 2022 ha estat de 1.354, un +1,3% respecte a l’any anterior. D’altra banda, el total de jornades no treballades per a l’any 2022 és de 46.927. Això deriva en que la mitjana de jornades no treballades per accident laboral és de 34,7 dies.

Els homes pateixen la major part dels accidents laborals, amb més de 3 de cada 4 casos (77,9%). Per nacionalitat, els espanyols i els andorrans són els que pateixen la major part dels accidents laborals, amb un 29,9% i un 26,1%, respectivament.

La parròquia on es concentren la majoria d’accidents laborals és Andorra la Vella, amb el 36,7% del total. La majoria dels accidents laborals són a causa d’esquinçades (37,7%) o contusions (25,9%) i es concentren majoritàriament als turmells (14,3%), als dits de la mà (12,9%), a la columna lumbar (12,0%) i als genolls (12,0%).

Un 42,9% dels accidents necessita més d’un mes de baixa.