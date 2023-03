Esquiar i sentir-se lliure, quasi volant

Només els que saben esquiar amb un nivell top, aquells que desafien la gravetat amb solvència i no temen les altes velocitats lliscant per la neu muntanya avall poden experimentar una veritable sensació de llibertat. Natura i ésser humà com a un sol element, complementats i formant part d’un mateix paisatge.

No parlem de tenir la capacitat de mantenir-se damunt dels esquís i passar una bona estona baixant per algunes de les pistes accessibles per a la majoria de mortals. Parlem d’aquells pocs privilegiats capaços d’esquivar roques, de volar per damunt la neu, de mantenir l’equilibri, tant el físic com l’emocional, perquè, per a evolucionar com ho fan, es requereix una serenor extrema, molta sang freda.

El “Naufragant per la xarxa” d’aquesta setmana són unes imatges que, per a aquells que no tenim el privilegi de ser uns cracks esquiant, almenys, en permeten fer-nos a la idea de les sensacions, de les emocions que s’arriben a viure quan ets un autèntic “professional” d’aquesta pràctica. Doneu-li al play i gaudiu de les imatges i de la bellesa de la natura.



NOTA:

Markus Eder és el protagonista d’aquest vídeo amb espectaculars imatges d’esquí baixant per la vall de Zermatt. Un projecte en el que han estat treballant dos anys. Imatges de Red Bull distribuïdes per Eyesprint.

Vídeo: Aventurístic / Red Bull The Ultimate Run, al YouTube