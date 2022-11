Esquí: Verdú suma a Copper Mountain blocs d’entrenament de supergegant i gegant

L’esquiador Joan Verdú i tot el seu equip van haver de fer les maletes fa uns dies per a buscar bones pistes d’entrenament als Estats Units. La manca de neu a Europa va fer que les sessions s’hagin traslladat al nord americà, on la preparació continua i ho fa de manera positiva a Copper Mountain, Colorado.

“Hem fet un bloc de tres dies de supergegant que ha anat molt, molt bé, a una pista ja bastant exigent i amb condicions molt bones, i també amb equips i companys d’entrenament bons, per a tenir bones referències”, ha explicat l’esquiador Joan Verdú. “Hem estat treballant a tope amb els objectius que teníem en velocitat. El balanç és molt positiu. Ara encarem un bloc de gegant per a seguir perfilant els detalls, aprofitant que aquí hi ha condicions espectaculars, i que tots els equips bons són aquí. Tenim gent molt bona per a entrenar i estem sumant molt aquests dies”, ha afegit l’esportista de la FAE.

En aquesta línia s’ha expressat també el seu entrenador, Juan Lago, que detalla una mica més les sessions que li queden per davant a Verdú abans de les primeres curses de Copa d’Europa i Copa del Món previstes ja a Europa: “Ara hem acabat un bloc de velocitat de tres dies, tindrem un dia de descans i després comencem un altre bloc de tres dies de gegant, un altre dia descans, i finalment un últim bloc mixt entre gegant i velocitat, per a poder volar el dia 2 de desembre i fer les Copes d’Europa de Santa Caterina, els dies 6 i 7, i d’allà directes a la Copa del Món de gegant de Val d’Isère del dia 10”.