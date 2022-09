Esquí: Verdú, es troba immers en un treball de “progressió en tres setmanes”

L’equip de Copa del Món on hi ha l’andorrà, Joan Verdú, va iniciar fa uns dies el viatge a Nova Zelanda, on ja ha pogut formar part de diferents entrenaments en unes condicions “pràcticament ideals”, segons ha explicat el mateix esquiador de la FAE que, a més, està coincidint amb l’equip de Copa del Món de Noruega.

“De moment l’estada està anant súper be”, ha explicat l’esquiador andorrà. “Hem començat la primera setmana a una pista més fàcil, amb un traçat més aviat fàcil, però amb la neu súper dura, en condicions perfectes per a treballar, per a provar material”. De fet, “aquesta era la idea”, ha dit Verdú, que en aquest viatge a Nova Zelanda es tractava de treballar en tots els sentits i poc a poc: “Havíem de fer una progressió perquè la setmana vinent ja passem a una pista una mica més difícil, i la següent encara a una pista més completa”.

Es tracta d’un treball planificat amb “una progressió de tres setmanes” que està sent “molt bona”: “Estem tenint sort amb la meteorologia i amb les condicions, que són espectaculars”. Verdú ha mostrat la seva satisfacció pel conjunt de l’estada: “Poc més puc demanar, la veritat, l’equip està súper motivat, estem tots molt concentrats, volem aprofitar cada moment aquí perquè creiem que és una estada que té molta importància respecte a com pot anar tota la temporada”, ha manifestat. “Les meves sensacions són molt bones…”, ha finalitzat Verdú.

Verdú es troba a Nova Zelanda amb l’entrenador Juan Lago, l’skiman Andrea Peretti, el fisioterapeuta Pol Ferrer i el preparador físic Damià Costa.