Esquí: Verdú continua la preparació als EUA degut a les males condicions de neu a Europa

Joan Verdú ha hagut de reorientar la preparació una vegada més per culpa de les condicions de neu que hi ha a Europa. L’equip s’ha desplaçat als Estats Units per a entrenar a Copper Mountain fins el 2 de desembre.

Després de la cancel·lació de la prova de la Copa del Món de Lech, l’equip de Joan Verdú ja va adaptar la seva planificació. Es va allargar l’estada de velocitat a Saas Fee i després es va preveure un segon bloc a Zinal, però finalment les dolentes condicions de la neu i les pistes per a uns bons entrenaments de qualitat han obligat a prendre la decisió de canviar el rumb.

Així, l’equip s’ha desplaçat als Estats Units per a fer un bloc d’entrenaments de supergegant i gegant fins el pròxim 2 de desembre. L’andorrà no té previst realitzar cap cursa durant aquesta estada, sinó dedicar els esforços a entrenar en les millors condicions possibles.

El calendari de curses, per tant, es manté com estava a Europa. El 6 i 7 de desembre l’esquiador andorrà competirà a les Copes d’Europa de supergegant de Santa Caterina (Itàlia), mentre que el dia 10 disputarà la Copa del Món de gegant de Val d’Isère (Val d’Isère) i els dies 18 i 19 les dues Copes del Món de gegant d’Alta Badia (Itàlia) i, després de les festes de Nadal, el 7 de gener, la Copa del Món de gegant d’Adelboden (Suïssa).