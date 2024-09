Esquí: Valoració “molt positiva” de l’estada a Peer dels U19 de l’EEBE

Els components de l’equip U19 EEBE fent físic a Peer (FAE)

L’equip U19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) es va desplaçar a les instal·lacions indoor de Peer, a Bèlgica, per a fer quatre intensos dies d’esquí. L’equip va tornar el passat dilluns de l’Snow Valley Peer amb sensacions molt positives i amb ganes d’iniciar la pròxima estada a Corralco (Xile). A Peer l’equip ha realitzat sis sessions d’eslàlom amb molta implicació i seriositat per part de tot l’equip, segons ha explicat el seu responsable, Xavier Salarich, que està especialment satisfet per l’evolució tècnica dels esquiadors i esquiadores.

El grup U19, entrenat per Xavier Salarich i Dídac Gonzalez, va reprendre l’activitat de manera conjunta el passat 18 d’agost amb les sessions físiques i, a això, es va afegir aquesta darrera estada a Peer, ja amb esquís i amb intensitat. El següent desplaçament serà el 14 de setembre, cap a Corralco, on entrenaran en neu fins el 18 d’octubre. El grup EEBE U19 el formen aquesta temporada dues dones, Ainhoa Piccino i Isabella Pérez, i sis homes, Salvador Cornella, Carlos Salinas, Jan Visa, Jordi Rogel, Marcel Pérez i Eric Mitjana.

Xavier Salarich, responsable de l’EEBE U19: “Hem fet sis sessions d’eslàlom repartides en quatre dies en les que hem pogut fer més de 2.500 corbes amb sentit. L’equip està treballant amb molta serietat i això implica que cada corba, cada baixada, suma. Seguim en el procés perquè agafin consciència de com funciona l’esquí, ho apliquin i ho consolidin. S’han assolit els objectius plantejats de forma excel·lent i el grup està creixent a nivell tècnic a una velocitat important. Hem combinat el treball purament tècnic dins de traçat amb plumalls i també hem començat a introduir el cronometre en algunes sessions per a buscar el compromís tècnic amb la intensitat que implica voler anar ràpid. També hem aprofitat per a provar material nou i configuracions dels esquís, i també ha anat molt bé. A nivell d’equip som una petita família en la que tots remem en la mateixa direcció, i el més important, ens ho passem molt bé fent-ho. Valoració molt positiva i estem molt preparats per a anar cap a Corralco a seguir creixent”.