Esquí: últim entrenament en sec per als andorrans Del Rio i Grioche

L’equip d’esquí de fons de joves, amb Gina del Rio i Quim Grioche, ha estat preparant la temporada l’última setmana a la pista de rollerski de Villard de Lans, a França. Aquesta preparació ha servit per a fer entrenaments específics i millorar en la posada a punt de la temporada. Segons ha explicat el tècnic Xabier del Val, ha estat una setmana “bastant bona com a última concentració en sec”. “Hem fet molt de roller amb entrenaments específics i intensitat”.

Les condicions que s’han trobat han estat bones tot i l’aparició de la pluja, que ha condicionat els entrenaments, però, que l’entrenador valora de manera positiva com a adaptació a l’hivern: “Fins i tot crec que ens va anar bé per a recordar-nos que l’hivern ja està aquí”. “Tot va anar molt bé”, ha destacat Del Val.

Tant Del Rio com Grioche, a més, van participar, a casa, a la pujada a la Rabassa, on els dos es van imposar. “Estem motivats per a la setmana següent on tocarem neu a la glacera de l’Stelvio”, ha recordat el tècnic abans d’iniciar al viatge cap a Itàlia.