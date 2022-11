Esquí: Maeva Estevez i Mario da Cruz tanquen uns entrenaments de qualitat a Pitztal

Maeva Estevez i Mario Da Cruz han estat entrenant fins el passat dia 30 d’octubre al circuit de Pitztal (Àustria) amb sessions de qualitat, rondes, sortides i, fins i tot, baixades del circuit en la seva totalitat. Una bona estada per a agafar el ritme necessari a poques setmanes de l’inici de la competició.

Els dos van estar presents a Pitztal amb l’estructura de la Real Federació Espanyola d’Esports d’Hivern (RFEDI). Aquesta estada ha servit per a entrenar sobre la neu i posar les bases del que és l’imminent inici de la campanya d’hivern. Estevez continua evolucionant en la seva adaptació al genoll, mentre que Da Cruz segueix sumant entrenaments de nivell per a estar preparat per les curses.

Ara, l’equip descansa uns dies a Andorra per a tornar als entrenaments aviat i pensar ja en la primera cita competitiva, que seran les Copes d’Europa, precisament a Pitztal, del 23 al 27 de novembre.

La rider andorrana, Maeva Estevez manifestava sobre l’estada a Àustria que “va ser la primera estada de neu a Pitztal. Vam poder entrenar sortides, circuit sencer i rondes, així que globalment ha estat una bona estada, la veritat. Ha estat dur també, les sensacions són difícils de trobar, encara ens estem adaptant al que tinc al genoll, que malauradament haurem de conviure amb això”.

L’esquiadora afegia que, “globalment, ha estat una bona estada, perquè hem pogut fer sortida amb altres noies, comparar-nos per a veure cap a on hem de millorar, i afrontem la pròxima estada amb ganes de donar una mica més de canya, d’encadenar una mica més les rondes i ja pensant en les pròximes Copes d’Europa, que són d’aquí a dues setmanes més o menys. No són un objectiu, sinó que ens han de servir per a agafar ritme”.