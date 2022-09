Esquí: l’equip de fons entrena al túnel d’Oberhof, Alemanya

L’estructura de fons de la Federació Andorra d’Esquí (FAE) està complint amb la planificació inicial, que fixava per a aquestes setmanes, una estada a Oberhof (Alemanya), on disposen d’unes molt bones instal·lacions per a entrenar al túnel d’esquí, així com al circuit de roller.

L’equip, amb Irineu Esteve, pràcticament recuperat de la seva lesió, Carola Vila i l’espanyol Imanol Rojo, s’hi estarà fins l’1 octubre, per a després competir a la cursa Sportful, on Esteve es va imposar en l’edició anterior. “Som aquí una setmana per a entrenar al túnel i fer físic, per a després marxar el dissabte a Feltre, per a la cursa de l’Sportful, el diumenge de matí”, ha explicat el tècnic Joan Erola.

Oberhof permet als esportistes andorrans combinar l’entrenament físic, així com sessions d’esquí de fons dins del túnel, i sessions de roller al circuit al voltant de l’estadi on habitualment també es competeix en les grans cites internacionals.