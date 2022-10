Esquí: Estevez i Da Cruz tornen de l’Snowzone de Madrid

Maeva Estevez i Mario Da Cruz han tornat d’una nova estada a l’Snowzone de Madrid. En aquesta nova estada, Maeva Estevez ha continuat el seu treball d’adaptació després de l’operació, mentre que Mario Da Cruz ha seguit el seu camí de preparació de la temporada. El grup va estar tres dies entrenant a la instal·lació indoor madrilenya, adaptant el volum a Estevez i a Da Cruz, respectivament.

Ara el que està previst, tot i que no està tancat perquè depèn de les condicions meteorològiques, és un viatge a l’Stelvio el dia 12, per a després anar a la primera Copa del Món, tot i que encara no està confirmat si aquesta primera cita s’ajornarà o seguirà com ara, del 28 al 30 d’octubre a les Deux Alpes (França).

Cal recordar que a aquesta Copa del Món Maeva Estevez no competiria, sinó que aniria dins del grup per tal de continuar el seu treball en neu. Pel que fa a Da Cruz, la previsió, en cas que continuï en peu aquesta fita de les Deux Alpes, és que el jove rider andorrà sí que en formi part. Es tracta, en qualsevol cas, de formar part del grup de competició amb l’objectiu d’agafar experiència i continuar amb l’evolució de l’esportista.

Maeva Estevez, rider: “a Madrid va anar bé, encadenant bastant, vam poder fer traçat, sense estar gaire lluny dels nois. Hem estat treballant bastant base, modificant algunes coses de la posició i tot això. Estic notant alguna molèstia però és normal, estem exigint i al final també he d’aprendre a viure amb aquest genoll, que sempre em causarà una mica de problemes”.

Mario Da Cruz, rider: “han estat tres dies intensius d’entrenament en pista, amb sessions de circuit i start, combinat amb treball físic. Ara estem a l’espera de saber si podrem viatjar a l’Stelvio per a fer la darrera concentració abans de fer la primera prova de la Copa del Món a les Deux Alpes a finals del mes d’octubre”.